2024 yılında dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaştığı yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini X hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Şimşek, 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor" dedi. - ANKARA