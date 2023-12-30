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2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam - Son Dakika
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2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında zam geldi.

30.12.2023 - 19:17,  Güncelleme: 19:30
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

MTV'YE YÜZDE 58 ZAM

2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

2024 OTOMOBİL MTV TARİFESİ

2024 yılı MTV'si önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

2024 MOTOSİKLET MTV TARİFESİ

2024 yılı MTV'si önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

2024 MİNİBÜS, OTOBÜS VE KAMYONET MTV TARİFESİ

2024 yılı MTV'si önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ne yüzde 58 zam
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi
YORUMLAR (2)
  • ali kel: asgari ücrete 49 zam yap vergiye 58 ne güzel bir dünya Yanıtla 28 1
  • Özcan Kuvan: Asgari ücret cebe girseydi bir yaa bu ne acele böyle hemen geri topluyorsunuz. Yanıtla 12 1

Gündem, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam - Son Dakika
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