19:04 •
Özgür Özel: "Suç Ne Kulüplerde Ne de İstifa Ettirilerek Bütün Suçun Yükleneceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.•
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.
2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam - Son Dakika