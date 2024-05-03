2024 Yılı Yaş Çay Sezonu Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı Yaş Çay Sezonu Yarın Başlıyor

2024 Yılı Yaş Çay Sezonu Yarın Başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun yarın başlayacağını duyurdu. ÇAYKUR, yaş çay bahçelerinin yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra hasada başlanması gerektiğini vurgulayarak, yabancı otların çayın özelliklerini bozduğunu ve damak tadını etkilediğini belirtti. Ayrıca, kaliteli bir hasat için çay hasadının mümkün olduğunca aile içerisinde yapılması ve işçi ile hasat yapılması durumunda temiz ve odunsu kısmın derinden toplanmaması gerektiği hatırlatıldı.

03.05.2024 09:29
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun yarın başlayacağı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay bahçelerinin her türlü yabancı maddeden arındırıldıktan sonra hasada başlanması gerektiği belirtildi.

Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı Yaş Çay Sezonu Yarın Başlıyor - Son Dakika

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