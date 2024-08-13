2024 Yılında Zonguldak'ta 594 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılında Zonguldak'ta 594 Konut Satıldı

TÜİK'in verilerine göre 2024 yılı Temmuz ayında Zonguldak'ta 594 konutun satışı gerçekleştirildi. Ayrıca ilçelere göre konut satış istatistikleri de paylaşıldı.

13.08.2024 13:09
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TÜİK'in verilerine göre 2024 yılı Temmuz ayında 594 konutun satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2024 yılı konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Zonguldak'ta 2024 yılı Temmuz ayında 594 konut satıldı. Öte yandan 2023 yılı ilçelere göre konut satış istatistikleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Alaplı ilçesinde 2023 yılında 381 konutun satışı gerçekleştirildi. Bu satışlardan 73'ü ipotekli, 308'i diğer satış olarak kaydedildi. Konutların 102'si ilk, 279'u ikinci el satış olarak kaydedildi.

Çaycuma ilçesinde bin 90 konut satışı gerçekleştirildi. Bunların 172'si ipotekli, 918'i diğer satış olarak kaydedildi. 601'i ilk el, 489'u ikinci el satış olarak kaydedildi. Devrek ilçesinde 503 konutun satışı gerçekleştirildi. Bunlardan 69'u ipotekli, 534'ü diğer satış olarak kaydedildi. Bu satışlardan 166'sı ilk el 437'si ikinci el satış olarak kaydedildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde bin 652 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışlardan 334'ü ipotekli satı, bin 318'i diğer satış olarak kaydedildi. Bu satışlardan 621'i ilk el, bin 31'i ikinci el satış olarak kaydedildi.

Gökçebey ilçesinde 171 konut satışı gerçekleştirildi. Bunlardan 11'i ipotekli, 160'i diğer satış olarak kaydedildi. 58'i ilk el, 113'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kilimli ilçesinde ise 2023 yılında 196 konut satışı gerçekleşti. Bunlardan 19'u ipotekli, 177'si diğer satış olarak kaydedilirken, 29'u ilk el 167'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kozlu ilçesinde 845 konut satıldı. Bunlardan 161'i ipotekli, 684'ü diğer satış olarak kaydedildi. Bu satışlardan 416'sı ilk el, 429'u ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Merkez ilçesinde ise bin 155 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışlardan 267'si ipotekli satış, 888'i diğer satış olarak gerçekleşti. Satışların 417'si ilk el 738'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yılında Zonguldak'ta 594 Konut Satıldı - Son Dakika

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