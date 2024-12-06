2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatı hesaplamalarında büyük bir değişiklik olacağını duyurdu.

06.12.2024 15:48
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Yeni yıla sayılı günler kala, büyük bir artışın beklendiği kıdem tazminatı da yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatı hesaplamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

Karakaş, sözlerine kıdem tazminatının 1 yıl çalışmaya karşılık çalışanın brüt maaşı üzerinden belirlendiği ve yalnızca damga vergisi kesildiğini dile getirerek başladı.

"BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR"

Halihazırda uygulanan kıdem tazminatı hesaplama yöntemini hatırlatan Karakaş, "Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20 bin TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında toplamda 200 bin TL kıdem tazminatı alacak." dedi.

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TABLO

Karakaş, 2025'te uygulanması beklenen hesaplama tablosunu ise şu şekilde ifade etti: "Asgari ücretin brüt 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL'ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak."

2025\'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

İsa Karakaş, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf KORKMAZ:
    hadi ordan 90000 brüt maaş var tazminat 42000 küsür çalışanın bütün emeğini çalıyorsunuz 43 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İş o noktaya varmaz ! İşçi kusurlu bulunur ,tazminatsız işine son verilir . ( iki şahit yetiyor nasılsa) 23 4 Yanıtla
  • k K:
    Askari ücretli İngiltere'de1 yövmesiyle 8 kilo kuzu eti alır,TR'de ancak 1 kilo alır, bu durumu sorgulayan olmadığı gibi, TR'de 1 kilo et yiyen, 100 gram alana şükret diyor, 100 gram alanda bunu bulamayan var diye şükrediyor, hiç alamayanda Allah beni sınyor diyor. İşte ülkenin durumu. İşte bu son 2. Paragraftakiler yeteri kadar et yiyemedikleri için protein eksikliğinden dolayi böyle düşünüyor. 26 1 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan:
    sanki işten çıktı yapsam alabilecekmiyim ? hep yalan dolan suan benim maas brüt 65 bin ama tazminat hakkim yok diyorlar 12 yil çalışmama rağmen 17 3 Yanıtla
  • Yaşar Keskin:
    Şu anki hak edilen Nil’e verilmiyor eksik veriliyor 2 0 Yanıtla
  • mehmet şahin:
    Eskiden bir brüt maaş tı işçi nin alın terini çaldınız helal etmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Asgari ücretide yavaş yavaş haziliyorlar buarada daha toplantılar başlamadan empoze etmeye başladılar.. 0 0 Yanıtla
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