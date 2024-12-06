2025\'te kıdem tazminatında büyük değişiklik

Ekonomi

Yeni yıla sayılı günler kala, büyük bir artışın beklendiği kıdem tazminatı da yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında kıdem tazminatı hesaplamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karakaş, sözlerine kıdem tazminatının 1 yıl çalışmaya karşılık çalışanın brüt maaşı üzerinden belirlendiği ve yalnızca damga vergisi kesildiğini dile getirerek başladı.

"BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR"

Halihazırda uygulanan kıdem tazminatı hesaplama yöntemini hatırlatan Karakaş, "Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20 bin TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında toplamda 200 bin TL kıdem tazminatı alacak." dedi.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TABLO

Karakaş, 2025'te uygulanması beklenen hesaplama tablosunu ise şu şekilde ifade etti: "Asgari ücretin brüt 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL'ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak."