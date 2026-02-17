2025'te Türkiye'de Kredi Tutarı 23 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te Türkiye'de Kredi Tutarı 23 Trilyon Liraya Ulaştı

17.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye bankacılık sektörü, 2025 sonunda toplam kredi tutarını 23,7 trilyon liraya çıkardı.

Türkiye'de bankacılık sektörünün 2025 yıl sonu itibarıyla sektörel bazda kullandırdığı toplam kredi tutarı 23 trilyon 714 milyar 582,9 milyon liraya ulaşırken, en yüksek payı 5 trilyon 381 milyar 940,2 milyon lirayla imalat sanayisi aldı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2024 sonunda 16 trilyon 340 milyar 144,3 milyon lira olan toplam nakdi kredi (nakdi+takipteki kredilerin toplamı) hacmi, 2025 yıl sonunda 23 trilyon 714 milyar 582,9 milyon liraya ulaştı. Kredi bakiyesindeki yıllık değişim yüzde 45 oldu.

Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 23 ile imalat sanayisi aldı. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayisine 5 trilyon 381 milyar 940,2 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı.

İmalat sanayisi başlığı altında 884 milyar 852 milyon 523 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise metal ana sanayi oldu. Metal ana sanayisini, 719 milyar 836 milyon 18 bin lira ile tekstil ve tekstil ürünleri ile 700 milyar 44 milyon 894 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.

İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 12'lik pay ve 2 trilyon 737 milyar 695 milyon 316 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu.

Söz konusu kredi tutarının 1 trilyon 589 milyar 237 milyon 450 bin lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 815 milyar 773 milyon 805 bin lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 332 milyar 684 milyon 61 bin lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.

Nakdi kredi miktarında en fazla değişim imalat sanayisinde

BDDK verilerine göre, Aralık 2024-Aralık 2025 döneminde sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde değer bazında en fazla artış, 1 trilyon 615 milyar 952 milyon 458 bin lira ile imalat sanayisinde gerçekleşti. Söz konusu sektörde kredi hacmi oransal anlamda yüzde 43 arttı.

İmalat sanayisini, yüzde 45 artışla 849 milyar 126 milyon 810 bin lira artan toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektörü izledi. İnşaat sektörü ise yüzde 49'luk artışla 500 milyar 724 milyon 92 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl toplam nakdi kredi miktarında en fazla oransal değişimin yaşandığı sektör ise yüzde 77,5 artışla savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik oldu. Söz konusu dönemde düşüş yaşayan bir sektör olmadı.

KOBİ'lere 6 trilyon 218,1 milyar lira kredi desteği sağlandı

Aynı dönemde KOBİ'lere sağlanan kredi hacmi 6 trilyon 218 milyar 77 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin dağılımına bakıldığında, bankalar tarafından mikro işletmelere 1 trilyon 665 milyar 451 milyon lira, küçük işletmelere 1 trilyon 683 milyar 295 milyon lira ve orta büyüklükteki işletmelere 2 trilyon 869 milyar 331 milyon lira nakdi destek verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Türkiye'de Kredi Tutarı 23 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:51:57. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Türkiye'de Kredi Tutarı 23 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.