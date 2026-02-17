2025'te Türkiye'de Kredi Tutarı 23 Trilyon Liraya Ulaştı

Türkiye'de bankacılık sektörünün 2025 yıl sonu itibarıyla sektörel bazda kullandırdığı toplam kredi tutarı 23 trilyon 714 milyar 582,9 milyon liraya ulaşırken, en yüksek payı 5 trilyon 381 milyar 940,2 milyon lirayla imalat sanayisi aldı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2024 sonunda 16 trilyon 340 milyar 144,3 milyon lira olan toplam nakdi kredi (nakdi+takipteki kredilerin toplamı) hacmi, 2025 yıl sonunda 23 trilyon 714 milyar 582,9 milyon liraya ulaştı. Kredi bakiyesindeki yıllık değişim yüzde 45 oldu.

Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 23 ile imalat sanayisi aldı. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayisine 5 trilyon 381 milyar 940,2 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı.

İmalat sanayisi başlığı altında 884 milyar 852 milyon 523 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise metal ana sanayi oldu. Metal ana sanayisini, 719 milyar 836 milyon 18 bin lira ile tekstil ve tekstil ürünleri ile 700 milyar 44 milyon 894 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.

İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 12'lik pay ve 2 trilyon 737 milyar 695 milyon 316 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu.

Söz konusu kredi tutarının 1 trilyon 589 milyar 237 milyon 450 bin lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 815 milyar 773 milyon 805 bin lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 332 milyar 684 milyon 61 bin lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.

Nakdi kredi miktarında en fazla değişim imalat sanayisinde

BDDK verilerine göre, Aralık 2024-Aralık 2025 döneminde sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde değer bazında en fazla artış, 1 trilyon 615 milyar 952 milyon 458 bin lira ile imalat sanayisinde gerçekleşti. Söz konusu sektörde kredi hacmi oransal anlamda yüzde 43 arttı.

İmalat sanayisini, yüzde 45 artışla 849 milyar 126 milyon 810 bin lira artan toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektörü izledi. İnşaat sektörü ise yüzde 49'luk artışla 500 milyar 724 milyon 92 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl toplam nakdi kredi miktarında en fazla oransal değişimin yaşandığı sektör ise yüzde 77,5 artışla savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik oldu. Söz konusu dönemde düşüş yaşayan bir sektör olmadı.

KOBİ'lere 6 trilyon 218,1 milyar lira kredi desteği sağlandı

Aynı dönemde KOBİ'lere sağlanan kredi hacmi 6 trilyon 218 milyar 77 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin dağılımına bakıldığında, bankalar tarafından mikro işletmelere 1 trilyon 665 milyar 451 milyon lira, küçük işletmelere 1 trilyon 683 milyar 295 milyon lira ve orta büyüklükteki işletmelere 2 trilyon 869 milyar 331 milyon lira nakdi destek verildi.