2025 Yatırım Büyümesi Yavaşlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yatırım Büyümesi Yavaşlıyor

2025 Yatırım Büyümesi Yavaşlıyor
27.05.2025 14:56
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Pusula Portföy, 2025'te sektör büyümesinin yavaşlamasına rağmen 12 trilyon lira hedefliyor.

Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, sektörün 2025'in ilk 4 ayındaki büyüme trendinin bir miktar yavaşlasa da büyümeyi sürdürdüğünü ve portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetiminin yılsonunda 12 trilyon lirayı bulmasını beklediklerini bildirdi.

Pusula Portföy, fon sektörünü İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Pusula Portföy Genel Müdür Vekili Ayşe Seher Aydın, "2025'in ilk dört aylık verilerinde bir miktar yavaşlama olsa da sektörde büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor. Özel portföy yönetimi, yatırım ortaklığı, emeklilik yatırım fonu ve yatırım fonları ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin varlık yönetimi 7,6 trilyon liranın üzerine çıkıyor. Yılsonunda bu rakamın 12 trilyon lirayı bulması muhtemel." diye konuştu.

" Türkiye'de yatırım fonu piyasası son yıllarda önemli bir ivme yakaladı"

Aydın, nisan itibarıyla sektörde hizmet veren portföy yönetim şirketlerinin sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hizmet veren portföy yönetim şirketlerinden 60'ı aktif durumda ve halihazırda 60 şirketin ise onay süreci var. Türkiye'de yatırım fonu piyasası son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. 2024 itibarıyla yatırım fonu büyüklüğü bir önceki yıla göre dikkat çekici bir şekilde artarak 4,6 trilyon lira seviyesine ulaştı. Yatırımcı sayısı ise 5,4 milyon kişiyi buldu. Bu artış, yatırımcıların alternatif varlık sınıflarına yönelmesiyle mümkün oldu."

"Anadolu'nun dört bir yanındaki gençler de yatırım kararları alıyor ve bu pazarı dönüştürüyor"

Türkiye'nin hala genç, dijitalleşmeye açık ve yatırım yapma iştahı olan bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Aydın, "Artık yatırımcı sadece büyük şehirlerdeki kurumsal yatırımcılardan ibaret değil, Anadolu'nun dört bir yanındaki gençler de yatırım kararları alıyor ve bu pazarı dönüştürüyor diye düşünüyorum. Sektör olarak ilk hedefimiz Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yarısına ulaşacak kadar bir büyüme gerçekleştirmesi, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezine dönüşmesi olmalı. Halen sektör büyüklüğümüzün GSYH'ye oranın yüzde 18-20'lerde olduğu düşünülürse gidecek çok yol olması aslında fırsatları da barındırıyor diyebilirim. Avrupa'da bu oranlar yüzde 110-120'lere kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, global piyasalarda yaşanan gelişmeler, faiz politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin yatırım kararlarını etkilediğini belirterek, yüksek faiz ve enflasyon dönemlerinde para piyasası fonlarının tercih edildiğini ve yılın son çeyreğinde ise hisse fonlarının öne çıkabileceğini söyledi.

"Katılım fonlarında genel olarak ürün çeşitliliği az"

Ayşe Seher Aydın, 12 fon ve yeni kurulmuş "3+1" Girişim Sermayesi ve Yatırım Fonları (GSYF) ile toplamda 16 fonla yatırımcılara hizmet verdiklerini dile getirerek, "Fonlarımızdan 4'ü Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açık 12'si ise TEFAS'a kapalı fon. Şu an için fon büyüklüğümüz 9,5 milyar lira civarında. Yılsonunda hedefimiz bu rakamı 20 milyar liraya ardından iki yıl içinde 100 milyar liraya çıkarmak." açıklamalarında bulundu.

Pusula Portföy'ün, hisse senedi fonları, değişken fonlar, para piyasası fonları, serbest fonlar, ve girişim sermayesi fonlarının yanı sıra katılım fonlarında da aktif olduğunu belirten Aydın, "Katılım fonlarında genel olarak ürün çeşitliliği az. Gayrimenkul yatırım fonları, proje gayrimenkul yatırım fonu ve katılım şemsiye fonları çatısı altında katılım altın, katılım para piyasası, katılım hisse, katılım döviz fonlarımızı önümüzdeki dönemde çıkarmayı amaçlıyoruz." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Aydın, Son Dakika

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