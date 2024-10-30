2025 Yılı Ekonomik Büyüme Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yılı Ekonomik Büyüme Hedefleri Belirlendi

2025 yılı için Türkiye ekonomisinde %4 büyüme hedeflenirken, istihdam artışı 532 bin kişi bekleniyor.

30.10.2024 12:49
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan gelecek yıla ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda sürdürülebilir ve dengeli büyüme kompozisyonunu önceliklendiren yaklaşımın devam etmesi öngörüldü.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın Onaylanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programa göre, sürdürülebilir ve dengeli büyüme kompozisyonunu önceliklendiren yaklaşım gelecek yıl da devam edecek. Bu kapsamda 2025 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında, talep yönlü enflasyonist baskı oluşturmayacak kompozisyonda büyümesi hedeflendi.

Ekonominin istikrarlı ve sağlıklı yapısı korunarak güçlü, kapsayıcı ve istihdamı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla, makroekonomik dengeleri gözeten uygulamaların sürdürülmesi, para, maliye ve gelirler politikalarının tam koordinasyonla yürütülmesi planlandı.

Program kapsamında, kamu yatırımları verimli sektörlerde yoğunlaştırılacak. Sanayi ve hizmetler sektöründe katma değeri yüksek ürün üretilmesi teşvik edilecek. Enerji bağımlılığını azaltacak politikalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi önceliklendirilecek.

Dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanındaki gelişmeler dikkate alınarak, bu alanlardaki yatırımların artırılmasıyla, küresel rekabet gücü yükseltilecek ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak. İç ve dış talebin dengelendiği büyümenin devamıyla istihdam ve özel kesim yatırımları artırılacak.

Dış ticaret açığında hedef 89,4 milyar dolar

Programda, ihracatın 2025'te yüzde 5,9 artarak 279,6 milyar dolara, ithalatın da yüzde 7 artışla 369 milyar dolara yükselmesi beklenirken, dış ticaret açığının 89,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü. Bu yılın haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin sürdürülmesiyle yıllık enflasyon artış hızının 2025 yılı sonunda yüzde 17,5 olarak gerçekleşmesi hedeflendi.

İstihdamın gelecek yıl 532 bin kişi artması bekleniyor

Gelecek yıl öngörülen büyüme çerçevesinde istihdamın bir önceki yıla göre 532 bin kişi artması bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da 0,5 puan artarak 2025'te yüzde 55'e ulaşması öngörülüyor. Yıl genelinde iş gücüne katılım ve nüfus artışı etkilerinin istihdam artışına baskın gelmesiyle işsizlik oranının yüzde 9,6 düzeyinde olacağı tahmin edildi.

Söz konusu dönemde bir önceki yıla göre özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarının, reel olarak sırasıyla yüzde 3,4 ile yüzde 2,3, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının yüzde 3,5, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının da yüzde 3,7 artması öngörüldü.

2025 yılında büyümeye, özel tüketim harcamalarının 2,6 puan, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının 0,8 puan katkı yapması bekleniyor. Kamu kesimi sabit sermaye yatırım harcamalarının büyümeye katkısı ise 0,1 puan olarak tahmin edildi.

Yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranı yüzde 27,8 olacak

Toplam yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranının yüzde 27,8, toplam tasarruf yatırım farkının GSYH'ye oranının ise eksi yüzde 2 olması öngörüldü.

Cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 52,6'sı merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 25,5'i yerel yönetimler, yüzde 20,9'u KİT'ler, yüzde 0,9'u döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirilecek.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ulaştırma, diğer hizmetler, eğitim, tarım, madencilik ve sağlık alt sektörlerinde yoğunlaşması planlanıyor. Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 3,5 artış göstermesi beklenirken, söz konusu yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Finans, Maliye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yılı Ekonomik Büyüme Hedefleri Belirlendi - Son Dakika

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