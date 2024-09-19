2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

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2025 yılında asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınarak maaş zamları için hesaplar yapılmaya başlandı. İşte milyonları ilgilendiren haberimize ilişkin detaylar...

19.09.2024 17:24  Güncelleme: 17:56
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2025 maaş zamları için geri sayıma geçildi. Asgari ücret zammı için 20 bin TL iddiasının hükümetin masasında olduğu belirtilirken, 2025 memur zammı ve en düşük emekli maaşları da enflasyona göre kalem kalem hesaplandı.

GÖZLER YAPILACAK ZAMLARDA

Milyonlar alım gücünün yükselmesi için ve ekonomik olarak az da olsa nefes alabilmek için ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. Kulislerde konuşulan rakamlara göre; 2025 maaş zamları bazılarına rahat nefes aldıracak bazılarının ise beklentilerinin altında kalacak.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olacak. Söz konusu enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. 2025 emekli maaş zammı için enflasyon rakamları büyük önem taşırken; bu rakamlara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14-15 bin TL olması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı yüzde 4,3; Ocak zammı ise yüzde 10,59 olacak. Söz konusu rakamların beklendiği gibi gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14,92 olacak. Açıklanan verilere göre 2025'in ilk 6 ayı yüzde 15'e yakın maaş zamlarıyla geçirilecek.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

ASGARİ ÜCRET

Beklenen enflasyon tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret 24.304 TL, brüt asgari ücret ise 28.593 TL seviyelerine ulaşacak. Enflasyon oranına ek olarak refah payının da eklenmesi durumunda, asgari ücrette daha yüksek bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Örneğin, zam oranı refah payıyla birlikte %50 seviyesine ulaşırsa, net asgari ücret 25.503 TL, brüt asgari ücret ise 30.003 TL olacak.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

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Son Dakika Ekonomi 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tolga Arslanoğlu:
    Asgari ücret 50bin olsa ne değişecek. 3 liralık mal bir anda olacak 15 lira. Önemli olan asgari ücrete zam değil. Satın alma gününün arttırılmasıdır. Bu da asgari ücrete zam ile olmaz. 165 12 Yanıtla
  • servet esen:
    asgari ücrete zam istemiyoruz ekmek 5 tl olsun yakıt 15 tl olsun enflasyon düşsün 113 3 Yanıtla
  • Mustafa Çakıcı:
    ev kiraları 17ila 25 bin arası olmuş ne demek asgari ücret 24 bin n'olacak bu kirada oturanlar. Zam yapmasınlar TÜİK raporlarına göre kiralar 5800 TL civarında gösteriyor kiraları düşürsünler elektrik doğalgaz zamlarını geri alsınlar asgari ücret aynı kalsın 79 4 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    eylül ekim kasım aralık daha 4 ay var sanki piyasaya göz kırpar gibi bakın ücret bu olacak ona göre zamlarınızı şimdiden ufak ufak yapın der gibi 67 3 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Her emekli zamminda EN DÜŞÜK emekli maaşının yükseltilmesinden GINA geldi valla bütün emekliler aynı maaşa denklestik 8300 gün ödeyen ben en düşük gün prim ödeyenle aynı maaş oldu valla yüksek gün ödeyen bizim suçumuz ne 48 3 Yanıtla
  • Emre Karaslar:
    alım gücü yokken çuvalla alsa ne almasa ne asgari ücret alan insan 34 0 Yanıtla
  • Yılmaz Dinç:
    Zam zamanına 4 ay varken neyin hesabı yapıyorsunuz. Kalan aylar hesaplanmıyacak mı? Kime faydası var boş hesaplar yapmanızın? 26 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    kuru ekmege devam 14 2 Yanıtla
  • Serdar Yaman:
    NE GIDAYA NE MALZEMEYE NEDE MAAŞLARA HİÇ BİRİNE ZAM YAPMAYIN ARTIK TÜM ZAMLARA HAYIR 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Emekliye zam gelmedigi icin merak eden de yok sandik gelsin artik 5 0 Yanıtla
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