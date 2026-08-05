2026 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi

Samsun'da 2026 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından alınan kararla, üretim bölgelerine göre hasat takvimi açıklandı. Buna göre; orta kuşakta hasat 10 Ağustos, ihraç 15 Ağustos 2026, sahil kuşakta hasat 18 Ağustos, ihraç 23 Ağustos 2026, yüksek kuşakta ise hasat 25 Ağustos, ihraç 30 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin belirlenen tarihlere riayet etmesinin, fındıkta kalite ve yüksek randıman açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, hasat sürecinde doğru uygulamaların yapılması gerektiğine dikkat çekerek; fındığın naylon çuvallar yerine jüt veya fileli çuvallarda muhafaza edilmesi, ürünün uygun şartlarda kurutularak nem oranının yüzde 12'nin üzerine çıkmaması gerektiğini ifade etti. Yetersiz kurutmanın fındıkta aflatoksin oluşumu riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da üreticilere çağrıda bulunan Yılmaz, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) kullanılması, ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyulması ve mücadelenin hasada kadar devam ettirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, 2026 fındık sezonunun üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesi, Türkiye'nin fındık ihracatından daha yüksek gelir elde etmesi temennisinde bulundu.