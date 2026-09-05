Muğla'da 5 milyonluk takıyla kaybolan Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 5 milyonluk takıyla kaybolan Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı

Muğla\'da 5 milyonluk takıyla kaybolan Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde üç gün süren geleneksel düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin, polis ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen gelinin kaldığı evde yapılan aramada takılara rastlanmazken, soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde üç gün üç gece süren geleneksel düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde takıları kendisinin almadığını öne sürerken, gözaltına alındığı evde yapılan aramada kayıp ziynet eşyalarına rastlanmadığı öğrenildi.

Milas'ın Yörük kültürünün en canlı şekilde yaşatıldığı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünün ardından ortaya çıkan kayıp gelin ve takıların çalındığı iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Milaslı M.A. ile Özbekistan uyruklu gelin M.C.'nin evliliği dolayısıyla düzenlenen ve üç gün üç gece süren düğünün ardından gelinin evden ayrıldığı, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürülmüştü. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu bildirilen Özbekistan uyruklu gelini tespit ederek gözaltına aldı.

İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan gelinin ilk ifadesinde, düğünde takılan ve kayıp olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gelinin gözaltına alındığı evde yaptığı aramada da söz konusu altın ve ziynet eşyalarına rastlanmadığı belirtildi. Yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen takıların nerede olduğu ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Aile şikayetçi olmuştu

İddiaya göre aile, düğünün ardından sabah saatlerinde gelinin evde olmadığını fark etti. Yapılan kontrolde düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığının görülmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi. Ailenin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda gelinin bulunarak gözaltına alınmasıyla soruşturma yeni bir aşamaya geçti.

Olayın yaşandığı düğün, Çomakdağ'ın geleneksel düğün kültürünün tüm renkleriyle yaşatıldığı büyük bir organizasyona dönüşmüştü. Üç gün üç gece devam eden düğünde yöresel geleneklerin yanı sıra gece yağlı güreşleri de düzenlenmişti. Yalçın Üncül, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara ve Feyzullah Aktürk'ün de aralarında bulunduğu tanınmış pehlivanların er meydanına çıktığı güreşlerde, final müsabakalarının ardından Feyzullah Aktürk başpehlivan olmuştu.

Gözaltındaki gelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kayıp olduğu iddia edilen altın ve ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili iddiaların kesinlik kazanması ve şüphelinin hukuki durumunun, yürütülen soruşturma ve adli işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Özbekistan, Kızılağaç, Polisiye, 3. Sayfa, Polis, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 5 milyonluk takıyla kaybolan Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 5 milyonluk takıyla kaybolan Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı - Son Dakika
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