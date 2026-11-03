2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu, indirim yapılmazsa vergiler zamlanacak

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere vergi, harç ve cezalar ile çeşitli ücretlerin hesaplanmasında uygulanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Yeni yılda emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezaları yüzde 27,83 oranında zamlanacak.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na, yeniden değerleme oranı ve ekim ayı enflasyon oranını değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladığını hatırlatarak, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının, yüzde 27,83 olduğunu söyledi. Yılmaz, bu oranın, 2026 için açıklanan yüzde 25,49'un üzerine çıktığını vurguladı.

Yılmaz, son dönemde üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarından belirgin biçimde daha hızlı artmaya başladığını belirterek, "Nisan–Ekim döneminde Yİ-ÜFE kümülatif olarak yüzde 13 yükselirken, TÜFE'deki artış yüzde 11,24'te kaldı" dedi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışında etkili olan ürünlere işaret eden Yılmaz, "Yıllık fiyat artışı yüzde 120'yi aşan kok kömür ve rafine petrol ürünleri ile yüzde 70'i aşan ham petrol ve doğal gaz sektörleri belirleyici oldu" diye konuştu.

Üretici fiyatlarındaki bu hızlanmanın, hesaplama yöntemi gereği yeniden değerleme oranını da yukarı çektiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden değerleme oranı, kasım ayından izleyen yılın ekim ayına kadar olan 12 aylık Yİ-ÜFE ortalamasının, bir önceki yılın aynı dönemindeki ortalamaya göre artışını göstermektedir. Ekim ayında Yİ-ÜFE'nin yüzde 1,65 düzeyinde gerçekleşmesiyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Bu durumda enflasyonunda işlerin nasıl gittiğini gösteren yeniden değerleme oranı 2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49'un üzerine çıkmak suretiyle 2027 yılı enflasyon hedefini daha sorgulanabilir hale getirdi."

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı'nın, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cumhurbaşkanı'nın idari para cezaları başta bazı kalemlerde indirim-artırım yetkisi bulunmuyor, yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması durumunda emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçların, araç muayene ücretlerinin, Gelir Vergisi tarife dilimlerinin bu oranda zamlanacağını söyledi. Yılmaz, trafik ve diğer idari cezaların da yeniden değerleme oranında artacağına dikkati çekti.

2027 YILI İÇİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 21 VE YILBAŞI ZAMLARI

Yılmaz, 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak açıklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 28 düzeyinde hesaplanması ve Cumhurbaşkanı tarafından indirime tabi tutulmadan bu seviyede uygulanması sonucunda vergi, harç ve cezaların bu oranda artırılması, yüzde 21 olarak belirlenen 2027 enflasyon hedefinin inandırıcılığını daha başlangıçta zayıflatacaktır.

Bütçedeki faiz dışı harcamaların yüzde 38,4 oranında artırılmasının öngörülmesi gibi diğer gelişmeler de dikkate alındığında, maliye politikasının açıklanan enflasyon hedefiyle uyumu daha da tartışmalı hale gelmektedir."

İŞTE ZAMLANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR

2027 yılının başında zamlanacak başlıca vergi, harç, ceza, ücret ve parasal sınırlar şunlar:

Emlak Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

Damga Vergisi

Özel İletişim Vergisi

Trafik cezaları

Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunu'ndaki cezalar

Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

Yurt dışı çıkış harcı