28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi

İstanbul Pendik'te ikamet eden Onur Ahmet Yeniceli isimli genç, minibüsçü esnafının en büyük sorunlarından biri olan "Günlük ne kadar yolcu taşıdık?" sorununu ortadan kaldıracak muhteşem bir buluşa imza attı.

ARAÇ SAHİBİ DE ŞOFÖR DE VERİLERİ KOLAYLIKLA ÖĞRENEBİLİYOR

Countechs ARGE Direktörü ve kurucu ortağı Onur Ahmet Yeniceli, minibüsçüler ve işveren arasında gelir adaletsizliği olduğunu belirtip bunu ortadan kaldırmak için bir sistem geliştirdiklerini anlattı. Yeniceli, "Çalışmalara başladık. Bulduğumuz şirketle birlikte üzerinde zaman içerisinde değişiklikler yaparak sistemi kurduk. Saha çalışmaları için Sultanbeyli'ne gittik. Sağ olsun Murat Şahinoğlu bize yardımcı oldu. Aracına sistemi kurup ilk yolcumuzu aldık. Hemen ekranımızda 1 yazdı. Bu bir kamera modülü, içerisinde işlemci olan yazılım var. Çift kamera var ortasında kızılötesi bir lens var. Sistem araca giren çıkanları böylece sayıyor. Yaptığımız Android uygulaması sayesinde araç sahipleri de şoförler de günlük kazancını, müşteri sayısını öğrenebiliyor." dedi.

"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMALIYIZ"

İş insanı Murat Şahinoğlu ise 10 yıl kadar minibüsçülük yaptıktan sonra sektördeki eksiklikleri daha iyi görebildiğini belirtti. Aksaklıkları giderebilmek için "Neler yapabiliriz?" sorusunun cevabını aradıklarını söyleyen Şahinoğlu, "Bu kaosu bitirecek bir düzene ihtiyaç var. Bütün araçların bir olması, ortak bir havuzun kurulması, oradan herkese adil bir paylaşım yapılması gerekiyor. Minibüslere binen kişi sayısını tespit edebilmek için tamamen bilgiye dayalı bir sistemin oluşturulması elzem olmuştu" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYELİM"

Açıklamasının devamında "Geliştirilen sistemle minibüsler daha güvenli" diyen Şahinoğlu, şöyle devam etti: "Teknolojiye ayak uydurmak önemli. Devletten, büyükşehir belediyelerinden beklemeyelim. Biz de yapabiliriz bunu."