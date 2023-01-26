Bir başka sürücü kayda aldı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg Almanya yollarında - Son Dakika
Üye Girişi

Bir başka sürücü kayda aldı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg Almanya yollarında

26.01.2023 13:45

Mart ayında seri üretime geçecek olan Togg, seri üretime geçmeden birçok teste tabi tutuldu. 29 Ekim'de üretim bandından inen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde, trafikte seyir halinde görüntülendi. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında gösterilen yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki fabrika 29 Ekim'de düzenlenen görkemli törenle açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un ilk aracını sürücü koltuğuna geçerek banttan indirerek, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" demişti.

TOGG ALMANYA'DA GÖZÜKTÜ

Mart ayında seri üretime geçecek Togg'un sosyal medyada yayılan bir videosu oldukça heyecan yarattı. Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken bir başka aracın içerisinden görüntülendi. Togg'un bazı testler için Almanya'da olduğu değerlendiriliyor.

ŞUBATTA ÖN SATIŞA ÇIKACAK

Öte yandan Togg'un ön satışa çıkacağı tarihte belli olmuştu. Togg, Şubat ayında ön satışa çıkacak. Şirkette yaptığı açıklamada, "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız." ifadeleri kullanmıştı.

"2023'TE 17-18 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Ayrıca şirketin 2023 yılında kaç araç üreteceği de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı. Bakan Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" diye konuşmuştu.

YORUMLAR
500

Mustafa Varank, Almanya, Gemlik, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir başka sürücü kayda aldı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg Almanya yollarında - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti
14:08 Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum
14:08 Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare
14:02 Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımından sonra konuştu: Anne oldum, bebeğim hafta içi gelecek
14:01 Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
13:58 Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında
13:52 3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında
13:38 Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü
13:32 Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti
13:19 Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 14:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bir başka sürücü kayda aldı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg Almanya yollarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement