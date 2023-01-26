Bir başka sürücü kayda aldı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobil Togg Almanya yollarında

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında gösterilen yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki fabrika 29 Ekim'de düzenlenen görkemli törenle açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un ilk aracını sürücü koltuğuna geçerek banttan indirerek, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" demişti.

TOGG ALMANYA'DA GÖZÜKTÜ

Mart ayında seri üretime geçecek Togg'un sosyal medyada yayılan bir videosu oldukça heyecan yarattı. Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken bir başka aracın içerisinden görüntülendi. Togg'un bazı testler için Almanya'da olduğu değerlendiriliyor.

ŞUBATTA ÖN SATIŞA ÇIKACAK

Öte yandan Togg'un ön satışa çıkacağı tarihte belli olmuştu. Togg, Şubat ayında ön satışa çıkacak. Şirkette yaptığı açıklamada, "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız." ifadeleri kullanmıştı.

"2023'TE 17-18 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

Ayrıca şirketin 2023 yılında kaç araç üreteceği de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı. Bakan Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek" diye konuşmuştu.