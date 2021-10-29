29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

29 EKİM CUMA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

28 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 651 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 580 test yapıldı.

27 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 542 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 542 test yapıldı.

26 EKİM KORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 26 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 643 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232'den 215'e düştü. İyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olurken toplam 356 bin 636 PCR testi yapıldı. 24 Ekim'de 24 bin seviyesine gerileyen vaka sayıları bugün tekrar 30 bin sınırına dayandı.