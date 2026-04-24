Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 milyon yerel tohum dağıtıldı

24.04.2026 12:56  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı Yerel Tohum Merkezi'ni Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi envanterine eklediği 976 ata tohumundan elde edilen yerel tohumları ülke genelinde dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında 3 Milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 2026 yılında dağıtılan 3 Milyon yerel tohumla Büyükşehir Belediyesi'nin ülke genelinde bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 25 Milyona ulaştı.

3 milyon ata tohumu dağıtıldı

"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganı ile kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve 3 adet laboratuvardan oluşuyor. Envanterinde 976 ata tohumu bulunan Yerel Tohum Merkezi'ndeki tohumlar sebze, orman, kaba yem tohumları ve Tıbbi-Aromatik bitki tohumlarından oluşuyor. Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri bittikten sonra laboratuvarda analizleri yapılarak her yıl ülke genelinde dağıtılıyor. 2026 yılında yerel tohum merkezindeki ata tohumlarının 106'sından elde edilen 3 milyon tohum Türkiye'nin 81 iline ulaştırıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar tüm Türkiye'ye dağıttığı ata tohumu sayısı 25 Milyona ulaştı.

Başkan Aras; "Üreten köylümüze destek olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarımsal üretimin milli ekonominin temeli olduğunu, üretimin de yerel tohumlar ve üreten köylüye verilen destekle olacağını belirtti. Başkan Aras; "Anadolu'dan Rumeli'ye, Karadeniz'in yaylalarından Akdeniz havzalarına tüm topraklarımızda Muğla'mızdan gönderdiğimiz yerel tohumların filizlenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Muğla'mızın bereketli topraklarının hafızası, atalarımızın mirası yerel tohumlarımızı Yerel Tohum Merkezi'mizde çoğaltarak her yıl ülkemizin 81 iline gönderiyoruz. Bu yılda 106 ata tohumumuzdan elde ettiğimiz 3 Milyon tohumun dağıtımını gerçekleştirdik. Üreten köylümüze, üretmek isteyen vatandaşlarımıza destek olmaya, topraklarımızın ata tohumları ile buluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:31:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.