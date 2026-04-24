3 milyon yerel tohum dağıtıldı

Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı Yerel Tohum Merkezi'ni Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi envanterine eklediği 976 ata tohumundan elde edilen yerel tohumları ülke genelinde dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında 3 Milyon yerel tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. 2026 yılında dağıtılan 3 Milyon yerel tohumla Büyükşehir Belediyesi'nin ülke genelinde bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 25 Milyona ulaştı.

"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganı ile kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve 3 adet laboratuvardan oluşuyor. Envanterinde 976 ata tohumu bulunan Yerel Tohum Merkezi'ndeki tohumlar sebze, orman, kaba yem tohumları ve Tıbbi-Aromatik bitki tohumlarından oluşuyor. Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimleri bittikten sonra laboratuvarda analizleri yapılarak her yıl ülke genelinde dağıtılıyor. 2026 yılında yerel tohum merkezindeki ata tohumlarının 106'sından elde edilen 3 milyon tohum Türkiye'nin 81 iline ulaştırıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar tüm Türkiye'ye dağıttığı ata tohumu sayısı 25 Milyona ulaştı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarımsal üretimin milli ekonominin temeli olduğunu, üretimin de yerel tohumlar ve üreten köylüye verilen destekle olacağını belirtti. Başkan Aras; "Anadolu'dan Rumeli'ye, Karadeniz'in yaylalarından Akdeniz havzalarına tüm topraklarımızda Muğla'mızdan gönderdiğimiz yerel tohumların filizlenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Muğla'mızın bereketli topraklarının hafızası, atalarımızın mirası yerel tohumlarımızı Yerel Tohum Merkezi'mizde çoğaltarak her yıl ülkemizin 81 iline gönderiyoruz. Bu yılda 106 ata tohumumuzdan elde ettiğimiz 3 Milyon tohumun dağıtımını gerçekleştirdik. Üreten köylümüze, üretmek isteyen vatandaşlarımıza destek olmaya, topraklarımızın ata tohumları ile buluşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" - MUĞLA