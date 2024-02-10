30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da tamamlandı

30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya\'da tamamlandı

Antalya'da ANFAŞ tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product) sona erdi. Fuarda 200'ün üzerinde firma ve 400 marka yer aldı. Yeni lezzetlerin tanıtıldığı fuar, sektör profesyonellerine yeni sezon öncesi hazırlık fırsatı sundu.

10.02.2024 15:11
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Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından Anadolu Aşçılar Federasyonu işbirliğinde Antalya'da düzenlenen 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product) tamamlandı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün süren fuara, 200'ün üzerinde firma, yaklaşık 400 markayla katıldı. 50 ülkeden profesyonel ziyaretçileri, yerli üreticilerle buluşturan fuarda, gıda üzerindeki yenilikler, yeni lezzetler tanıtıldı, söyleşi, panel ve workshoplar düzenlendi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yaptığı yazılı açıklamada, fuara gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, yaptıkları yeni işbirlikleri sayesinde Almanya ve Türkiye pazarını dünyayla buluşturduklarını kaydetti.

Food Product'ın, sektör profesyonellerini bir araya getirirken tüm paydaşlara yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlama fırsatı da sunduğunu aktaran Bıdı, "Fuarlar ihracatın görünmeyen kapısıdır. Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısı çok büyük. Katılımcı firmalarımıza yeni ihracat kapılarını açtık." ifadesini kullandı.

Fuar, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: AA

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