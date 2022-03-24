4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor - Son Dakika
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4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor

24.03.2022 09:22
4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor

Bursa'da baklavacılarda Ramazan ayı telaşı başladı.

Bursa'da baklavacılarda Ramazan ayı telaşı başladı. Bir firma 4 bin tepsi baklava yaptı, Ramazan ayını bekliyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Bursa'da baklava imalatçılarında tatlı telaş başladı. Ramazan ayında gelecek yoğun siparişi yetişmek isteyen tatlıcılar, gece gündüz çalışıyor. Baklavaları açıp tepsilerde hazırlayan firmalar 4 bin tepsi baklava açtı. Ramazan ayında gelen siparişle birlikte satışa sunulacak. Bursa'da bir firma Ramazan ayında baklavalarına zam yapmama kararı aldı. Cevizli baklavaları 60 ila 80 lira arasında satışa sunarken fıstıklı baklavaları ise 110 ila 150 lira arasında satıyor.

Ramazan ayı öncesi yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden firma yetkilisi İmdat Tekin, "Biz üreticiler hammadde de artan fiyatlardan dolayı fiyat belirlemekte zorlanıyoruz. Biz imalatçı olduğumuz için elimizden geldiği kadar en uygun fiyata satış yapmaya çalışıyoruz. Biz Ramazan ayı boyunca Hacıahmetoğulları firması olarak Ramazan ayı boyunca zam yapmama kararı aldık. Cevizli baklava 60 ila 80 lira arasında satıyoruz. Fıstıklı baklavayı ise 110 ila 150 lira arasında satışını yapmaktayız. Elimizden geldiği kadar kar marjını düşük tutarak ürünlere zam yapmıyoruz" dedi. - BURSA

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Ramazan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 bin tepsi baklava yaptı Ramazanı bekliyor - Son Dakika


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