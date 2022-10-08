4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
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4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak

08.10.2022 08:54
4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak

Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Çorum, Kırklareli, Konya ve Malatya'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un Osmancık, Merkez ve Mecitözü, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Konya'nın Selçuklu, Altınekin ve Cihanbeyli, Malatya'nın Yazıhan ilçelerinde, kararda haritalarına yer verilen yerlerde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması uygun bulundu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Malatya, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
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