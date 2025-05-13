4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Yarın Açıklanacak - Son Dakika
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Ekonomi

4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Yarın Açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın kamuoyuna duyurulacak. Şura, 'Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı' temasıyla yapıldı ve 1597 üye katıldı. Çalışmalar kapsamında 371 hedef ve 2 bin 678 strateji belirlendi. Ana hedefler arasında gıda güvencesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele yer alıyor.

13.05.2025 11:49
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Tarım ve Orman Bakanlığınca 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, daha önce 1997, 2004 ve 2019 yıllarında yapılan Şura'nın dördüncüsü, 28-30 Nisan'da Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımı ve "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirildi.

Tarım Orman Şuraları, sektöre yönelik yol haritalarının şekillendirilmesi amacıyla toplanıyor.

Çalışmalarına Eylül 2024'te başlanan ve 30-31 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı yapılan Şura'ya 1597 üye kaydedildi. Katılımcılar arasında 87 farklı üniversiteden 288 akademisyen, 234 farklı sivil toplum kuruluşu, oda, birlik ve kooperatiflerden 417 temsilci, özel sektörden 205 katılımcı ve 687 uzman kamu personeli yer aldı. Şura gruplarının çalışmaları kapsamında 148 çevrimiçi toplantı yapıldı. Hazırlık çalışmaları çerçevesindeki "perşembe toplantıları"na da 700'ün üzerinde kişi iştirak etti.

Şura'ya ilişkin 16 çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grupları, "bitkisel üretim", "destekler ve politikaların geleceği", "gıda güvencesi, güvenliği ve israfla mücadele", "hayvansal üretim", "iklim değişikliğine uyum", "kırsal kalkınma, kırsalda yaşamın geleceği ve istihdam", "su ürünleri üretimi" ve "tarımda dijitalleşme, veri tabanlı tarım ve teknolojik gelişim" gibi konularda faaliyet yürüttü.

Çalışma gruplarınca komisyon raporları hazırlandı

Çalışma gruplarında, ilgili kamu kurumları, çiftçiler, üretici birlikleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri başta olmak üzere tarım, gıda, orman ve su sektörleriyle doğrudan ya da dolaylı şekilde uğraşan tüm kesimler katıldı.

Önceki şuralardan farklı olarak "atölye çalışmaları" ismi verilen 5 faaliyet de yürütüldü. Bu kapsamda "Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam", "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar", "Tarım Ekonomisi" ve "Tarım Diplomasisi" başlıklı atölye çalışmaları düzenlendi. Atölye faaliyetlerine 3 bin 450 kişi katılım gösterdi. Bu çalışmaların ardından elde edilen çıktılar çalışma gruplarıyla paylaşıldı.

Şura kapsamında çalışma gruplarınca komisyon raporları hazırlandı. Bu raporlar, Başkanlık Divanı tarafından Şura üyelerine okundu ve oylandı. Böylece Şura kararları belirlenmiş oldu. Böylece, komisyon çalışmalarıyla 371 hedef ve 2 bin 678 strateji tespit edildi.

Bu kapsamda hazırlanan Şura sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

Şura'nın hedefleri

Bu çalışmalarla belirlenen yol haritasıyla, tarımsal üretimin gelecek perspektifiyle dinamik bir yapıda planlanması, tarımsal politikaların bütüncül ve etkin şekilde yönetilmesi, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, gıda israfının önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir ormancılığın, tarımsal sulamanın ve su kaynaklarının korunmasının etkin ve verimli yönetilmesi amaçlanıyor.

Şura'nın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünyada tarım alanındaki etkin konumunun daha da güçlendirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Yarın Açıklanacak - Son Dakika

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