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486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak - Son Dakika

486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak

09.12.2021 18:19

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların merakla beklediği açıklama Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli 5 farklı kalemde 486 milyon liralık desteğin 10 Aralık'ta yatırılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 5 farklı kalemde toplam 486 milyon 79 bin liralık tarımsal destek ödemesini 10 Aralık'tan itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

DESTEK MİKTARLARI

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira olmak üzere toplamda 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesini 10 Aralık'tan itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını ifade etti.

ÖDEMELERİN YÜZDE 90'I TAMAMLANACAK

Ayrıca Pakdemirli, 10 Aralık'ta yapılacak ödeme ile 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ınının ödenmiş olacağı bilgisini verdi.

486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak

Bekir Pakdemirli, 10 Aralık, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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