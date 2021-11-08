Üye Girişi
5. Ege Ekonomik Forum'da "iklim değişikliği" tartışıldı - Son Dakika

5. Ege Ekonomik Forum'da "iklim değişikliği" tartışıldı

08.11.2021 13:25
5. Ege Ekonomik Forum'da

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yıl çevrim içi düzenlenen Ege Ekonomik Forum, "Yeşil bir gelecek için şimdi" temasıyla başladı.

Forumun açılış oturumunda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, birlik çatısı altındaki firmaların son 1 yılda 15,8 milyar dolar dövizi ülkeye kazandırdığını, bir yandan ihracatı yükseltmek diğer yandan yeşil fabrikaların sayısını artırmaya odaklandıklarını bildirdi.

İklim değişikliğinin önüne geçmek ve yeşil bir dünya için enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak durumunda olduklarını anımsatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi, yenilenebilir enerji ve ekipmanları üretimi konusunda Türkiye'nin lideri konumunda. Yenilenebilir enerji yatırımları için yasal mevzuat sadeleştirilmeli ve yatırımcıyı caydıracak bir unsur olmamalıdır. EİB olarak Türkiye'de bir ilk olacak Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliğini kurmak için çalışmalarımıza başladık. Araç filomuzu elektrikli modellere dönüştürürken, araçta kullanacağımız elektriği de fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiden temin edecek ekosistemi kurmak zorundayız. Tüketicilerimiz, özellikle de Z kuşağı tercihleriyle yeşil bir dünyaya giden yolu inşa ediyorlar. Tarım alanında gübre, ilaç ve kimyasal kullanımını azaltacak, daha yeşil bir dünyanın zeminini oluşturacak organik üretimde güçlenmeliyiz. 1980'lerden bu yana organik üretim merkezi İzmir'in bu konuda Türkiye'ye rol model olabileceği düşüncesindeyim."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de doğayla uyumlu bir uygarlık kurmanın artık insanlığın en temel konusu haline geldiğini belirterek, ekonomi, ticaret, siyaset gibi konuların bundan sonra dünya genelinde iklim kriziyle birlikte ele alınacağını, Türkiye'nin ve İzmir'in bu değişimin gerisinde kalma şansı olmadığını dile getirdi.

İskoçya'nın Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda belediyeler arasında gerçekleşen oturumlara katıldığını söyleyen Soyer, "Glasgow'da şunu gördüm; insanlık artık iklim krizini kırıntılar vererek çözemeyeceğini anlamış durumda. İklim krizi küçük bir mesele değil, bir afet. Üstelik diğer afetlerden farklı olarak, 'ben geliyorum' diyor. Bu krizi aşmanın iki yolu var. Birincisi, dünyadaki diğer şehirlerle temas ve uyum içinde olmak. İkincisi ise yerelde, kendi şehrimizde tam bir dayanışma içinde hareket etmek." dedi.

"İklim Değişimine Uyum İnisiyatifi"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de iklim değişikliğinin ortak çalışmayı gerektiren konuların başında geldiğini ifade ederek, "Kamu ve özel sektör olarak tüm tarafların ortak bir ajandada buluşarak iklim değişikliğine uyum konusunda hızlı adımlar atması gerekiyor. Bu nedenle Odamız önderliğinde "İzmir İklim Değişimine Uyum İnisiyatifi" kuruyoruz. İzmir'i iklim değişikliğine uyum sağlaması konusunda desteklemeyi ve İzmir'imizin iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon süreçlerine katkı koymayı hedefliyoruz. İzmir'i iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yol haritaları planlıyoruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında İzmir'in yeşil dönüşüm için yolun başında olmasına rağmen bu forumun bileşenlerini bilinçli görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Oturumlarla devam eden forum 12 Kasım'a kadar sürecek.

Ege İhracatçı Birlikleri, Yenilenebilir Enerji, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 5. Ege Ekonomik Forum'da 'iklim değişikliği' tartışıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Cem Yılmaz'a 14:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Cem Yılmaz'a "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları 14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı 14:09 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama 13:55 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen 13:44 Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı 13:32 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Asgari ücret toplantısına günler kala işçi tarafının beklentisi de ortaya çıktı: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçi tarafının beklentisi de ortaya çıktı: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
14:27
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti         
13:49
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer çareyi şebeke suyunu kesmekte buldu Zehirlenen herkes aynı sudan içmiş! Yetkililer çareyi şebeke suyunu kesmekte buldu         
13:31
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: 5. Ege Ekonomik Forum'da "iklim değişikliği" tartışıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement