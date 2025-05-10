5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası - Son Dakika
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Ekonomi

5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, haksız fiyat artışı yapan 5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası kesildiğini söyledi. Gürcan ayrıca 81 ilde bu güne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetlediklerini ve bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

10.05.2025 18:11
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yapılan denetimlerde 5 büyük zincir markete toplamda 231 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

5 ZİNCİR MARKETE TOPLAM 231 MİLYON LİRA CEZA

Kayseri'de bir fabrikanın açılışına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; bakanlık olarak yapılan denetimler hakkında bilgiler verdi. Gürcan 5 büyük zincir markete toplam 231 milyon TL ceza kestiklerini kaydetti. Gürcan şunları söyledi: " Ticaret Bakanlığı, görev alanı olarak çok geniş bir bakanlık. Ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi kapsamlı sorumlulukları içerirken diğer yandan da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt vermeye gayret ediyoruz. Bakanlıkça adil ve rekabetçi bir iç piyasa ortamının oluşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kestik geçtiğimiz günlerde.

YILBAŞINDAN BU YANA 529 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca başta gıda sektörü olmak üzere kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları da bakanlık olarak takip ediyoruz. İl müdürlüklerimiz üzerinden 81 ilde bugüne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetledik. Bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladık. Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz."

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Heee sadece marketler suçlu. Yoksa ekonomimiz çok süper. Ceza kestiniz ya milletçe refaha erdik. 18 12 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    1 günlük kazançları bile değil o para saatte değil dakikada kazanıyorlar ya peki millete devlet yardımı diyerek kesilen elektrik faturalarında abartılan rakamlar kimin cebine giriyor aralarında kırışıyorlar mı? onlara neden birşey yapılmıyor 7 5 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Para değil hapis cezası verilmeli. Parayı kazanır öderler. Hapis cezası olursa müdüründen personeline kadar herkes canını düşünür, dikkat eder 10 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Halka yansıyan zam zam zaam 1 0 Yanıtla
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