Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alımına dair iddiaları gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konu hakkında yapılan haberlerin yanlış olduğunu duyurdu.

09.11.2024 10:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor." iddiasına yer verildi.
Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesi açıkça yer almaktadır. Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesi planlanmaktadır."

İDDİAYI CHP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 17 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karşın 2025 yılı bütçesine göre 500'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na olmak üzere 2 bin 298 araç alınacağını söylemişti. Kılıç "Bütçe teklifine göre, Adalet Bakanlığı 145 araç, Dışişleri Bakanlığı 35 araç, Sağlık Bakanlığı (ambulans hariç) 53 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 30 araç, Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 araç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 19 araç, Tarım ve Orman Bakanlığı 15 araç, Diyanet İşleri Başkanlığı 6 araç, AFAD 25 araç, Gelir İdaresi Başkanlığı 85 araç alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi - Son Dakika

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