5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika
5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek

30.03.2026 10:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi.

Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe gelindiğini ve 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını kaydetti.

Türkiye'nin 5G'ye geçişinin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle resmen ilan edileceğini bildiren Uraloğlu, "1 Nisan'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim hızının, söz konusu teknolojiyle artacağına dikkati çeken Uraloğlu, bu alandaki dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, 5G'nin sunacağı katkılara ilişkin, "Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika

SON DAKİKA: 5G'ye geçiş nedeniyle yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika
