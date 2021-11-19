Üye Girişi
6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti - Son Dakika

6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti

19.11.2021 16:38
6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti

Acil gündem' toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener'in; iki partinin ekonomi kurmaylarının birlikte çalışacağı yönündeki açıklamaya, dört partiden daha destek geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'ekonomi' konusunda harekete geçti. İki liderin açıkladığı üzere ekonomi kurmaylarının birlikte çalışma önerisine DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de destek verdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarıları sonrası beklendiği gibi politika faizini yüzde 16'dan 15'e indirmesinin ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı artış gösterdi. Muhalefet cephesi, ekonomide iyi yönetim ilkelerini birlikte belirleme kararı aldı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Merkez Bankası'nın faiz kararından önce bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için yürütülen çalışmada olduğu gibi altı muhalefet partisinin ortak bir ekonomi masası kurması gerektiği görüşünde anlaştığı öğrenildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK

DW Türkçe'nin haberine göre; CHP ve İYİ Parti kurmayları altılı ekonomi masasında CHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin olacağını ve bu partilere davetin yapıldığını aktardı. Bu dört partinin de CHP ve İYİ Parti'nin davetine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Muhalefet partileri, ekonomideki sorunları belli başlıklar altında toplayıp çözüm önerileriyle toplumun karşısına çıkmayı planlıyor.

Cumhur İttifakı dışında seçenek olmayı planlayan muhalefet cephesi, halkla buluşmalarını kesintisiz sürdürmeyi ve bu buluşmalarda ekonomiye çözüm önerilerini tek tek anlatmayı hedefliyor.

ASGARİ ÜCRET VE EYT ANA GÜNDEMLERİ

CHP ve İYİ Parti'nin öncelikli gündeminde, vergi ve sigorta kesintilerinin ardından asgari ücretlinin eline geçen 2 bin 825 liralık ücretin 4 bin lira seviyesine yükseltilmesi ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarına dönük iktidar üzerindeki baskının artırılması yer alıyor.

CHP ve İYİ Parti'de yapılan çalışmaya göre gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi payı ve damga vergisi kesintilerinden sonra asgari ücretlinin eline bugün 2 bin 825 TL geçiyor. Kesintilerin 752 TL'yi bulduğunu, bu kesintinin yapılmadığı durumda asgari ücretlinin eline 3 bin 577 lira geçeceğini hesaplayan CHP ile İYİ Parti, asgari ücretin bugün 4 bin lira seviyesine çıkarılmasında ısrar ediyor.

Asgari Ücret, Muhalefet, EYT, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı

Son Dakika Haberleri
16:38 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
16:23 Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al
16:18 Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı
16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem
15:56 Başbakan yardımcısını tacizle suçlayan sporcudan haber alınamıyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL? Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?         
16:30
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Nike, Roblox oyunu ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor! Adı da ''Nikeland'' Nike, Roblox oyunu ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor! Adı da ''Nikeland''         
12:48
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 16:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement