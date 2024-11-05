7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek'te imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek'te imzalandı

7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek\'te imzalandı

İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan'la stratejik öneme sahip, toplam 1.

05.11.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan'la stratejik öneme sahip, toplam 1.450 MW kapasiteli hidroelektrik santrali ve doğalgaz çevrim santrali anlaşmalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un huzurunda imza attı.

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nin toplandığı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, İhlas Holding öncülüğünde Türkiye-Kırgızistan stratejik iş birliğini güçlendirecek devasa enerji anlaşmaları imzalandı. İhlas Holding'in iştiraklerinden Orta Asya Investment Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan hükümeti ile Kazarman bölgesinde yapılacak yaklaşık 1.200 MW kapasiteli hidroelektrik santralinin yanı sıra Bişkek'te 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek 250 MW kapasiteli CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmaya imza attı. Ören, yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip olması beklenen yatırım anlaşmasını, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Omukeevich Ibraev ile Intımak-Manas Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un huzurunda imzaladı.

Kırgızistan ve Türkiye arasında güçlü ortaklık

Kazarman Hidroelektrik Santrali ve Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali, dünya genelinde birçok yatırımcının yıllardır peşinden koştuğu, ancak Kırgız hükümetinin hassasiyetle üzerinde durduğu stratejik yatırımlar arasında. Bunun sebebi, Kırgızistan'ın ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkının yanı sıra ülkenin enerji bağımsızlığına sağlayacağı destek.

Kırgızistan hükümeti, uzun süreli değerlendirmeler sonucunda iki dev projenin Türkiye'nin köklü kuruluşlarından İhlas Holding'in iştiraklerinden olan Orta Asya Investment Holding tarafından yürütülmesine onay verdi.

Türkiye-Kırgızistan iş birliğinin getirdiği karşılıklı güvenle imzalanan projeler, ülkenin enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra enerji altyapısının modernize edilip güçlendirilmesi, enerji ihtiyacının yerel kaynaklardan karşılanması, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma gibi hedeflerine yönelik güçlü bir destek olacak.

TDT ve bölgenin geleceği için stratejik önemde

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören öncülüğünde gerçekleşecek devasa yatırımlar, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine sağlayacağı katkının dışında, TDT'nin ortak geleceği için de büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDT'nin kuruluşunda ifade ettiği 'Türk dünyası için bağımsız ve güçlü bir gelecek' vizyonunun somut örneğini teşkil edecek olan projeler tamamlandığında, üye ülkelerin iş birliklerini artırma ve ekonomik bağımsızlığa ulaşmalarına yönelik stratejik, öncü bir hamle hayata geçmiş olacak.

Kırgızistan ve Türkiye'nin gösterdiği iş birliğinin, diğer ülkeler arasındaki ilişkilere de ivme kazandırması bekleniyor.

Kutlu birlikten doğan güç

Orta Asya Investment Holding, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusunda, ilgili üye ülkelerin ekonomik refah ve kalkınmalarına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek teknoloji transferine katkı sağlayıp yatırım platformu oluşturmak için Şubat 2024'te Muhammet Haluk Sur tarafından kuruldu. Yönetim kurulunda Selçuk Gezer ve Sinan Koçak'ın yer aldığı Orta Asya Investment Holding, dünyanın önde gelen proje ve inşaat yönetim firması Hill International ile teknik danışmanlık anlaşması sağladı. Bu süreçte Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden İhlas Holding ile stratejik ortaklığa gitti. Şirket, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonrasında toplam 1.450 MW kapasiteyi haiz Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali ve Kazarman Hidroelektrik Santrali projelerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding, Kırgızistan, Orta Asya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek'te imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: 7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek'te imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.