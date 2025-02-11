70 yıllık kamulaştıramama davası

Ekonomi

Antalya'da, değeri 5 milyar dolar olarak belirtilen ve 2 bin dönümlük Türkiye'nin en büyük imar sorununda olumlu sona geliniyor. Mirasçı avukatı Muhtar Kızıltan, "70 yıllık sorunumuz, kamu yararı ve mirasçılar lehine çözülme aşamasına geldi" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor Vakfı, değeri 5 milyar dolar olarak belirtilen ve 2 bin dönümlük 70 yıllık miras sorununu çözmek için bir araya geldi. Konuyla ilgili uzun süredir hukuki mücadele veren avukat Muhtar Kızıltan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalyaspor Vakfı yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda, kamu yararı gözetilerek söz konusu arazideki mirasçıların mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki düzenlemeler yapılması yönünde çalıştıklarını belirtti.

70 yıllık süreçten bugüne yaşananları anlattı

70 yıllık sorunun çözülmesinde önemli rol oynayan ve çoğu mirasçının avukatı olan Muhtar Kızıltan, süreçle ilgili, "Konuyu bir haritayla anlatmak istiyorum. Birçok alan ve işletme, sayısız sitelerdeki 10 bin civarında konut, Meltem Pazar Yeri, tesisler, okullar, parklar, Tapu Bölge Müdürlüğü, camiler, yeni adliyeye kadar otoparklar, kooperatifler ve daha birçok yapının malikleri var. Ama bunların taşınmazları üzerinde dava süresinde yasal kamulaştırmalar veya yasaya uygun olmayan biçimde kamulaştırma yapmadan resmi makamlarca tesisler kurulmuş. Yani, tapu malikleri bu haklarını kullanma olanağından mahrum durumdalar" şeklinde konuştu.

"51 yıl sonra burası sizinmiş diyorlar"

Avukat Kızıltan, 1955 yılında Antalya Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan kadastro çalışması sonucu 556 ada 2 ve 570 ada 3 parseller olarak sınırlandırılan 4 bin dönümlük taşınmazların maliklerimizin tapu kayıtlarına dayalı olarak belirlendiğini ifade etti. Kızıltan, "Taşınmazların 1/3 payı, tapu maliki Bakırcı Yorgi adlı şahsın mütegayyip olması nedeniyle Maliye Hazinesi adına tespit edildi. Diğer 1/3 paylar ise tapu kayıtlarına göre Hacı Bekirzade ve Hacı Süleyman (Arap Süleyman olarak bilinir) adına belirlendi. Kadastronun bu tespitinin ardından Hazinenin taraf olduğu bir dava açıldı ve bu dava 2006 yılına kadar sürdü. Yarım asır sonra verilen karar ile taşınmazların miktarı yarıya düşürüldü ve karar, Kadastro tespitindeki maliklerin adlarına tescil yapılmasına ilişkin oldu. Yani, 51 yıl sonra 'burası sizinmiş' diyor devlet" dedi.

Kızıltan'dan kamulaştırma bedelleri ve otel örneği

Kesinleşmiş kararın infazı için Tapu Sicil Müdürlüğüne giden malikler, beklediklerinden çok daha büyük bir sürprizle karşılaştıklarını belirten Kızıltan, "Dava süresi içerisinde, maliki oldukları taşınmazların büyük bölümü 1980'li yıllardan başlayarak kamulaştırılmıştır. Hem de eski para birimiyle 20 bin TL, günümüz parasıyla ise sadece 0,20 TL (yani 20 kuruş) bedellerle... Dava sürdüğü için bu kamulaştırma bedellerini de alamamışlar ve kamulaştırma paraları, deyim yerindeyse 'pul' olmuştur. Bu kamulaştırma sürecine bir örnek vermek isterim. Şu anda üzerinde Falez Otel'in bulunduğu alan, Arsa Ofisi tarafından 'dar gelirlilere ev yapılması' amacıyla 1164 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmış, fakat daha sonra bu alan Maliye Hazinesine devredilmiş ve ardından, Maliye Hazinesi tarafından Turizmi Teşvik Yasası uyarınca otel yapılması için Özkaymak şirketine 'Tahsis' edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"5 bin liralık arsa vergisini ödeyemedikleri için evlerine icra ihbarnamesi gönderildi"

Avukat Muhtar Kızıltan, tapu maliklerinin 70 yıl sonra da sıkıntılarının devam ettiğini belirtti. Şu anda, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir kamu görevlisinin, nüfus kayıtlarını değiştirerek aldığı veraset belgesine dayanan davalarla uğraştıklarını ifade etti. Ayrıca, idarelerin kamulaştırmasız el atma nedeniyle maliklerin alabilecekleri bedellere ulaşmalarının engellendiğini söyledi. Kızıltan, bazı maliklerin 5 milyar dolarlık taşınmazlarının olduğu halde, 5 bin liralık arsa vergisini ödeyemedikleri için evlerine icra ihbarnamesi gönderildiğini dile getirdi.

2 bin dönümlük arazi problemi çözüme kavuşturuluyor

Avukat Muhtar Kızıltan, "2006 yılından bu yana ilk kez Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye başkanlarının bu sosyal yarayı 'Kamu ve Hazine yararını da' gözeterek çözüme kavuşturma iradesine tanık oluyoruz. Antalyaspor Vakfı'nın bu konudaki özverili çalışmaları da konunun olumlu sonuca ulaşmasında çok etkili oldu. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, anılan sayın başkanların 'Kamu Yararı' perspektifinden üretebilecekleri çözümler, başta mağdur yüzlerce ailenin sorunlarına ve nihayetinde Antalyalıların sosyal hizmetlere yasal biçimde ulaşmaları yolunda tek çaredir. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yakın zamanda projelerin detayları ilgili kişilerce açıklanacaktır" dedi. - ANTALYA