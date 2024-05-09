Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı

Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle düzenlenen kongre, 'Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur' sloganıyla gerçekleşiyor. Kongreye 12 ülkeden 450 bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor. Kongrede gıda güvenliği konusu ve sektördeki gelişmeler ele alınıyor.

09.05.2024 17:02
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Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP- International Association for Food Protection) işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle iki yılda bir düzenlenen kongrenin bu yılki sloganı "Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur" olarak belirlendi.

İki gün sürecek kongreye 12 ülkeden yaklaşık 450 bilim insanı, uzman ve sektör paydaşı katılırken, 12 oturumda yerli ve yabancı 53 uzman sözlü sunumlarıyla, 31 uzman da poster sunumuyla katılım sağlayacak.

Kongrenin ilk gününde düzenlenen basın toplantısında Gıda Güvenliği Kongre Başkanı Samim Saner, Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer ve kurul üyeleri Prof. Dr. Murat Yıldırım ve Prof. Vural Gökmen gıda güvenliği konusu ve kongre hakkında bilgi verdi.

"Sürdürülebilir üretim için yeni planlamalar yapıyoruz"

Açıklamada kongrenin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, artan nüfus, iklim değişikliği, küresel ısınma döneminden geçerken gıda ve tarımın hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini ifade etti.

Gümen, "Sofralara gelen gıdamızın tüm üretim süreçlerinin sağlıklı olması bizim için çok önemli. Bakanlık olarak gıdaların üretim aşamalarının her bölümünde var olup denetlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber sürdürülebilir üretim için yeni planlamalar yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Küresel çalışmaları da yakından takip ettiklerini ve ülke ekonomisinin önemli katkılarından biri olan ihracat çalışmalarında önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Gümen, bakanlığın mevzuatlar konusunda da oldukça yoğun çalışma içerisinde olduğunu ve Avrupa Birliği, Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Gıda Güvenliği Kongre Başkanı Samim Saner ise güvenilir ürünü tercih eden tüketicinin bu ürünlerin arzını artıracağını aksi takdirde merdiven altı, kayıt dışı ve güvenilir olmayan ürünün üretimini teşvik edilmiş olacağına dikkati çekti.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen de gıda analiz tekniklerinde son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle çok eskiden beri var olan bazı gıda güvenliği risklerinin yeni keşfedildiğini belirterek, üretimde ısıl işlemler sırasında gıdaların yapısında meydana gelen kimyasal değişikliklerin mekanizmaları ve gıda güvenliğini yakından ilgilendiren sonuçları hakkında bilgi verdi.

Kongrede gıda güvenliği alanındaki nitelikli çalışmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek ve onların çalışmalarını daha görünür hale getirmek amacıyla "GGD Genç Araştırmacı Bilimsel Makale Yarışması" ödül töreni düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı - Son Dakika

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