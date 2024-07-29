800 Rakımlı Mahallede İncir Rekoltesi Geçen Yıla Göre Yüksek - Son Dakika
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Ekonomi

800 Rakımlı Mahallede İncir Rekoltesi Geçen Yıla Göre Yüksek

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 rekolte artışı bekleniyor. İncir üreticileri, bu yılın veriminin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtiyor ve kaliteli ürün elde edeceklerini söylüyor.

29.07.2024 21:45
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800 rakımlı mahallede yaş incir rekoltesi üreticinin yüzünü güldürecek

İncirde verim geçen yıla göre yüksek

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 rekolte artışı bekleniyor.

Ürünlü Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Bursa siyah inciri, Aydın beyaz inciri ve Ürünlü köyünün yerli incirinden yaklaşık 40 ton hasat yapılırken, bu yıl ise hasadın 50-60 ton civarında olması bekleniyor. Ürünlü Mahalle muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi Naci Özkan, bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, "14 senedir tarımla uğraşıyorum. İncir bahçesini bir hevesle 14 yıl önce yaptım. 150 tane Bursa siyah ve 50 tane Aydın beyaz inciri diktim. Geçen yıl yaklaşık 8 ton civarında hasadım oldu. Allah izin verirse bir önceki yıla göre bu yıl 10 ton civarında ürün almayı bekliyorum. Bu yıl verim oldukça güzel. Pazarlama sıkıntımız yok. Hasadımıza 15 gün sonra başlayacağız. İlk olarak beyaz incirle başlıyoruz. Daha sonra ise siyah incir hasadına giriyoruz. Manavgat ilçesinde büyük manavlara veriyoruz. Hasat dönemimiz ise yaklaşık 45 gün sürüyor" dedi.

"Hava sıcaklığından erken hasat olacak"

Havaların bu yıl oldukça sıcak geçtiğini anlatan Özkan, "Bu yıl havalar oldukça sıcak geçti. Sıcaklardan dolayı incirlerimizde hasat 15 gün daha erken olacak. Geçen yıla göre Aydın beyaz incirde haşatına on gün sonra başlayacağız. Bursa siyah incirinin haşatına ise 10 gün sonra başlarız" dedi.

"Bu yıl sert budama yaptık"

Bu yıl ağaçlarının budama zamanı geldiğini ve sert budama yaptıklarını dile getiren Özkan, "Bu sezon ağaçlarımızı sert budama yaptık. Sert budama yapmamış olsaydık yüzde 30 daha fazla rekolte elde edecektik. Tabiki gelecek yıl daha yüksek rekolte meydana gelecek. Bu yıl ise sert budamadan dolayı rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 10 civarında yüksek olacak. Fakat incirimizin kalitesi ise daha iyi durumda. Köyümüz deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte olması incire verimli bir seviyededir. İncirimizin kalitesini de arttırıyor. İncir ağaçlarına zaten kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Hayvan gübresi ile besliyoruz. Köyümüzde Aydın beyaz incir, Bursa siyah ve yerli incir olmak üzere 50-60 ton civarında ürün bekliyoruz. Pazarlama sorunumuz yok. Bizim her yıl müşterilerimiz zaten hazırdır. Bursa siyah incirinin 7-8 tanesi ise ortalama bir kilo gram gelir. Bu da incirimizin ne kadar iyi kalitede yetiştiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

İncir üreticilerinden İlker Erman, "Kendim Ürünlü köyündenim. Babamdan kalan incir bahçesine bakmayı sürdürüyorum. İncirimizin kalitesi oldukça iyi. Ürünlü'de hava ve rakımdan dolayı incirlerimizin aroması oldukça lezzetli doyurucudur. Doğal incirimiz oluyor. Bu yıl daha kaliteli ve ve lezzetli incirlerimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, İbradı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 800 Rakımlı Mahallede İncir Rekoltesi Geçen Yıla Göre Yüksek - Son Dakika

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