A101'in Girişim 101 Etkinliği Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

A101'in Girişim 101 Etkinliği Tamamlandı

A101\'in Girişim 101 Etkinliği Tamamlandı
05.07.2025 13:44
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A101, teknoloji odaklı girişimlerle buluşarak 'Girişim 101' etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden olan A101, teknoloji odaklı yenilikçi girişimlerle ilk kez bir araya geldiği Girişim 101 etkinliğini tamamladı.

Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde faaliyet gösteren en yaygın perakende zincirlerinden olan A101, teknoloji odaklı girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Girişim 101" programının ilk buluşmasını 1 Temmuz 2025 tarihinde DOTSHUB'ta gerçekleştirdi.

A101'in Tekno-Perakende vizyonu doğrultusunda düzenlenen etkinlikte; perakende teknolojileri, sürdürülebilirlik, CRM, satış sonrası hizmetler ve pazarlama gibi farklı alanlara odaklanan girişimler, projelerini A101 yöneticileri ve jüri üyelerine sunma fırsatı yakaladı. Etkinlik, teknoloji tabanlı çözümlerin perakende operasyonlarına entegre edilmesine yönelik potansiyel iş birliklerinin de zeminini oluşturdu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda üç girişimin ödüle layık görüldüğü Girişim 101 etkinliğinde, web ve mobil platformlarda dijital erişilebilirliği artırmaya yönelik çözümler geliştiren Binclusive girişimi, görme engellilere yönelik geliştirdiği erişilebilirlik entegrasyonlarıyla birinci seçildi. Yapay zeka destekli ürün tanıtım videoları üreten Cypien AI girişimi ikinci olurken, tüketici etkileşimi ve sürdürülebilirlik temelli dijital ürün deneyimleri sunan TheClico ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

A101 Ticaret ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "A101 olarak, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bir marka olmanın getirdiği sorumlulukla, teknolojiyi odağına alan yenilikçi çözümleri desteklemeye ve bu alanda güçlü iş birliği zemini oluşturmaya büyük önem veriyoruz. İş yapış biçimimizin temelini oluşturan Tekno-Perakende vizyonumuz doğrultusunda yalnızca kendi dijital dönüşümümüze değil, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin gelişimine, yerli girişimlerin desteklenmesine ve teknoloji üretme kapasitemizin artmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vizyonun güçlü bir yansıması olan Girişim 101 programı ile, teknoloji odaklı girişimlerin perakende sektörüne entegre olmasını destekliyor; onlara görünürlük, test ortamı ve sürdürülebilir iş birlikleri için somut fırsatlar sunuyoruz. Ülkemizin yaratıcı potansiyelini temsil eden yenilikçi projelerle bir araya gelmekten ve onları süreçlerimize dahil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik boyunca karşılaştığımız yaratıcı fikirler ve uygulamalar, sektörümüzün dönüşüm kapasitesini ve iş birliklerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılım sağlayan tüm girişimcilere teşekkür ediyor, ödüle layık görülen ekipleri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç ise "Teknoloji odaklı projelere değer katmayı ve girişimcilerle birlikte dönüşmeyi önceliklendiriyoruz. Girişim 101, sadece ödül sunan değil; birlikte gelişim ve iş birliği sağlayan bir platform. Etkinlikte tanık olduğumuz yaratıcı fikirler, sektörün geleceği adına umut vericiydi" değerlendirmesinde bulundu.

A101, önümüzdeki dönemde de girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya, yenilikçi projeleri desteklemeye ve sektöre değer katacak iş birlikleri geliştirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, A101, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi A101'in Girişim 101 Etkinliği Tamamlandı - Son Dakika

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