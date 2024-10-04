AB Adalet Divanı'ndan Batı Sahra Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

AB Adalet Divanı'ndan Batı Sahra Kararı

AB Adalet Divanı, Fas ile yapılan ticaret anlaşmasının Batı Sahra'yı kapsamayacağına hükmetti.

04.10.2024 14:16
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Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Fas arasında yapılan, balıkçılık ve tarım ürünlerini içeren ticaret anlaşmasının Batı Sahra'yı kapsamadığına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun 2019'da Fas ile Batı Sahra'dan gelen ürünleri de kapsayan balıkçılık ve tarım ürünlerini içeren ticaret anlaşmasına ilişkin nihai kararını açıkladı.

Mahkeme, AB-Fas ticaret anlaşmalarının Batı Sahra'da halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğine ve geçersiz olduğuna hükmetti.

Kararda, "Batı Sahra halkının rıza göstermediği balıkçılık ve tarım ürünleriyle ilgili 2019 AB-Fas ticaret anlaşmaları, kendi kaderini tayin etme ilkeleri ve antlaşmaların göreceli etkisi ihlal edilerek sonuçlandırıldı." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, AB'nin böyle bir anlaşmayı yapabilmesi için Batı Sahra halkının rıza göstermesinin şart olduğuna karar verdi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB Adalet Divanı'ndan Batı Sahra Kararı - Son Dakika

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