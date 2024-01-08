AB, Almanya\'nın elektrikli otomobillere batarya üretecek tesis inşasına 902 milyon avro destek sağlıyor

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın elektrikli otomobillere batarya üretecek tesis inşasına 902 milyon avro destek sağlamasını onayladı.

AB Komisyonu, Almanya'nın net sıfır karbon ekonomisine geçişini teşvik etmek için İsveç'in Northvolt firmasına kamu yardımı vermesinin onaylandığını açıkladı.

Northvolt'un Almanya'da elektrikli araçlar için pil üretim tesisi kuracağına işaret edilen açıklamada, Almanya'nın şirkete 902 milyon avro yardımda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın yeşil dönüşümü hızlandırmak ve yakıtta dışa bağımlılığı azaltmak için belirlenen sektörlerdeki önlemleri desteklemek üzere değiştirilen kriz ve dönüşüm geçici çerçevesi kapsamında onaylandığı belirtildi.

Faaliyete 2026'da başlayacak tesisin yıllık 60 gigavatsaat kapasiteye sahip olacağı ifade edilen açıklamada, bunun batarya boyutuna bağlı olarak yılda 800 bin ila 1 milyon elektrikli aracın ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Açıklamada, destek uyarınca firmaya sağlanacak 700 milyon avronun doğrudan hibe ve 202 milyon avronun da garanti şeklinde olacağı, bunun verilmemesi halinde Northvolt'un tesisi özellikle Enflasyon Azaltma Yasası uyarınca destek sağlanan ABD'ye kuracağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.