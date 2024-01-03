 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, Alrosa'yı yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Alrosa'yı yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa'yı ve üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi. AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle Alrosa ve CEO'su Pavel Alekseevich Marinychev'e kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya konulduğunu duyurdu. AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı 1950'ye ulaştı.

AB, Alrosa\'yı yaptırım listesine ekledi
03.01.2024 - 13:19,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB), Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa'yı ve üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle bir kişi ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Konsey'in açıklamasında Rus elmas madenciliği şirketi Alrosa ve CEO'su Pavel Alekseevich Marinychev'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Alrosa'nın Rus devletine ait olduğu, ülkedeki elmas üretiminin yüzde 90'ından fazlasını tek başına yaparak dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi konumunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şirketin hükümete önemli miktarda gelir sağladığı da anımsatıldı.

AB'nin aralık ayında kabul ettiği 12'nci yaptırım paketi çerçevesinde Rusya'dan elmas ithalatının yasaklandığı hatırlatılan açıklamada son kararla elmas ithalat yasağı çerçevesinin tamamlandığı kaydedildi.

Bu son uygulama ile birlikte AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı 1950'ye ulaştı.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Alrosa'yı yaptırım listesine ekledi - Son Dakika


13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı

Son Dakika
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Alrosa'yı yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement