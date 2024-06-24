AB, Apple'a yeni soruşturma açtı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Apple'a yeni soruşturma açtı

AB, Apple\'a yeni soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Apple'ı App Store uygulamalarıyla Birlik teknoloji kurallarını ihlal etmekle suçladı ve şirkete yeni soruşturma açtı. AB Komisyonu, Apple'a App Store kurallarının uygulama geliştiricileri engellediği gerekçesiyle Diijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında açılan soruşturmaya ilişkin resmi bildirimin yapıldığını açıkladı. Apple'ın AB yasalarına uyumlu olmadığı ve uygulama geliştiricileriyle olan ilişkisini düzenleyen şartları karşılamadığı belirtildi. AB Komisyonu, Apple'ın yeni sözleşme gereklilikleri nedeniyle üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazaları için yeni bir soruşturma başlattı.

24.06.2024 15:32
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Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Appla'ı App Store uygulamalarıyla Birlik teknoloji kurallarını ihlal etmekle suçladı ve şirkete yeni soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Apple'a App Store kurallarının uygulama geliştiricileri engellediği gerekçesiyle Diijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında açılan soruşturmaya ilişkin resmi bildirimin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, uygulamalarını App Store aracılığıyla dağıtan geliştiricilerin, AB yasaları kapsamında, müşterilerini ücretsiz olarak alternatif ve daha ucuz satın alma seçenekleri konusunda bilgilendirebilmesi ve onları bu tekliflere yönlendirebilmesi, uygulamaların satın alınma imkanı tanınması gerektiği anımsatıldı.

Apple'ın bu alanda yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, şirketin App Store'un yönlendirme kuralları da dahil olmak üzere, uygulama geliştiricileriyle olan ilişkisini düzenleyen şartlarının AB kurallarında yer alan kriterleri karşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, Apple'a temel teknoloji ücreti de dahil olmak üzere, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazaları için yeni sözleşme gereklilikleri nedeniyle AB Komisyonunun yeni bir soruşturma başlattığına dikkat çekildi.

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Apple'ın yeni sloganı 'farklı davran' olmalı." ifadesini kullandı.

"Apple çok uzun süredir yenilikçi şirketleri sıkıştırıyor ve tüketicilere yeni fırsatlar ve seçenekler sunmuyor." değerlendirmesini yapan Breton, AppStore ve iOS'un DMA ile uyumlu olmasını sağlamak için ilave adımlar attıklarını bildirdi.

AB teknoloji kuralları kapsamında Apple gibi büyük şirketler ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutuluyor. AB dijital yasalarını ihlal eden firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası uygulanabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Apple'a yeni soruşturma açtı - Son Dakika

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