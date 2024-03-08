AB, Apple ve Epic Games Anlaşmazlığını İnceleyecek

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Apple ile video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games arasında yaşanan anlaşmazlığı inceleyecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, katı kurallara tabi olan geçit denetçisi konumundaki şirketlerin, geliştiricileri susturma tehdidinde bulunamayacağını belirtti.
Breton, ilgili AB birimlerine Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesabını feshetmesinin öncelikli olarak incelenmesi talimatını verdiğini bildirdi.
DSA kapsamında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft olmak üzere 6 şirket geçit denetçisi olarak sınıflandırıldı. Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulmaya başlanırken, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler uygulamaya girdi.
Geçit denetçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri halinde çok yüksek para cezaları uygulanabiliyor.
Apple, bu hafta Fortnite video oyununu da yapan Epic Games'in Avrupa'da iPhone ve iPad'lere yönelik kendi çevrim içi pazarını başlatmasını engelledi.
Epic Games, Fortnite oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.
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Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.
Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kurulan ve kadınlara iş imkanı sağlayan bir kooperatiftir. Kooperatif, tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştirerek ürünlerini işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektedir. Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler üreten kadınlar, kış aylarında da tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerine devam etmektedir. ÇEKOOP, kış aylarında 15-20, yaz aylarında ise yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlamaktadır ve ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunmaktadır.
Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, bu rakamın çok iyi olduğunu belirtti. Kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri hem iç piyasada satarken hem de yurt dışına ihraç ediyor.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.
Nevşehir İl Özel İdaresi, kadınlara yönelik mikro kredi imkanı sağlayarak 33 kadına 645 bin lira kredi verdi. Kredilerin dağıtım törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan da katıldı.
Adana'da kurduğu kooperatiflerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ziraat mühendisi Emel Gültekin, mahallesinde aynısefa serası kurarak üretim yapmaya başladı. Gültekin, tıbbi aromatik bitki üretimi ve pazarlamasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda kendi markasını oluşturmayı ve ürünlerini iç pazara sunmayı hedefliyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Fuar, 40'ı aşkın ülkeden alıcıları ağırlayarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki dış ticaret hacmine katkı sağladı. 80'i aşkın firma katıldığı fuar, trend alanları ve seminerlerle sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sundu. BTSO'nun Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak 150 milyon TL'lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştiriyor. Altıntaş Mahallesi'nin atık suları 30 kilometrelik kanalizasyon çalışması ile Lara Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.
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