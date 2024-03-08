AB, Apple ve Epic Games Anlaşmazlığını İnceleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Apple ve Epic Games Anlaşmazlığını İnceleyecek

Avrupa Birliği (AB), Apple ile Epic Games arasında yaşanan anlaşmazlığı incelemek için harekete geçti. AB Komisyonu, Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesabını feshetmesini öncelikli olarak inceleneceğini duyurdu. AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında geçit denetçisi olarak sınıflandırılan şirketler, katı kurallara tabi tutulacak ve kuralları ihlal etmeleri halinde yüksek para cezalarıyla karşılaşabilecekler.

08.03.2024 12:14
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Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Apple ile video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games arasında yaşanan anlaşmazlığı inceleyecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, katı kurallara tabi olan geçit denetçisi konumundaki şirketlerin, geliştiricileri susturma tehdidinde bulunamayacağını belirtti.

Breton, ilgili AB birimlerine Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesabını feshetmesinin öncelikli olarak incelenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

DSA kapsamında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft olmak üzere 6 şirket geçit denetçisi olarak sınıflandırıldı. Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulmaya başlanırken, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler uygulamaya girdi.

Geçit denetçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri halinde çok yüksek para cezaları uygulanabiliyor.

Apple, bu hafta Fortnite video oyununu da yapan Epic Games'in Avrupa'da iPhone ve iPad'lere yönelik kendi çevrim içi pazarını başlatmasını engelledi.

Epic Games, Fortnite oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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