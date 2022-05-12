AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak! - Son Dakika
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AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak!

12.05.2022 00:38

Avrupa yavaş yavaş benzinli ve dizel otomobillerin satışını durduruyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, söz konusu düzenlemeye destek verdi. AB üyesi ülkeler 2035'ten itibaren benzinli ve dizel otomobilleri yasaklayacak.

Avrupa Parlamentosu Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.

YENİ OTOMOBİLLER SIFIR EMİSYONLU OLACAK

Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 "evet", 40 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul etti. Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

2050'DE TÜM ARAÇLARIN SIFIR EMİSYONLU OLMASI HEDEFLENİYOR

Öte yandan, milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerinin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına ise destek vermedi. Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Otomobil, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak! - Son Dakika


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