AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave vergi getiriyor

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Komisyon, soruşturmasında Çin'deki elektrikli araç değer zincirlerinin adil olmayan sübvansiyonlardan yararlandığı geçici sonucuna vardı." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, bu aşamada Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin AB'deki üreticileri ekonomik zarara uğratan haksız sübvansiyonlardan faydalandığı görüşünde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, Komisyonun soruşturma bulgularını görüşmek ve belirlenen sorunları Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu bir şekilde çözmek için Çinli yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda, Çin'den elektrikli araç ithalatında uygulanacak geçici dengeleyici vergilerin seviyesini duyurma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde bu geçici vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren bütün üye ülke gümrüklerince uygulanmaya başlanacağı, geçici vergilerin daimi vergi kararı yürürlüğe girene kadar da devam edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin firmaları arasında yer alan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38,1 oranında ilave vergi uygulanacağı, soruşturma sürecinde AB ile işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yüzde 21 vergiye tabi tutulacağı, işbirliği yapmayan diğer elektrikli otomobil üreticilerinin de yüzde 38,1 ilave vergi ödeyeceği ifade edildi.

Tesla'ya istisna

Tesla'nın Çin'de de üretim yaptığı anımsatılan açıklamada, bu firmaya bireysel olarak hesaplanacak bir vergi oranı uygulanabileceği, bu aşamada seçim yapılmayan ve Çin'de üretim gerçekleştiren diğer şirketlerin de özel durumlarının değerlendirilmesinin talep edilebileceği bildirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini hızla geride bırakıyor.

AB'de satılan elektrikli araçlar içinde Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaştı. Bu oranın, önlem alınmaması halinde hızlı artışını sürdüreceği belirtiliyor.

Avrupa'ya elektrikli araç ihracatı 2023 yılında 10 milyar avroya yaklaşan Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi bulunuyor.

Avrupa'daki üreticiler de Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyor.

Son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Beklenti, bunun yüzde 25 seviyesine yükseltilmesi yünündeydi. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Çin, uzun süredir otomotiv sektörünü sübvanse etmediğini, çok verimli üretim gerçekleştirdiğini, ihracatının batı ülkelerinin yeşil hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

İlave vergi kararının AB ile Çin arasındaki ticari ilişkileri gerginleştirmesi ve Çin'in buna karşı bir misillemede bulunması bekleniyor.

ABD, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile ülke içinde yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

Türkiye, daha önce AB ve ABD'nin son dönemde başladığı elektrikli otomobillere ek vergi uygulamasına gitmiş ve Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi getirmişti.