AB'de emisyonlar ikinci çeyrekte 18 üye ülkede azaldı, toplam 833 milyon tona indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB'de emisyonlar ikinci çeyrekte 18 üye ülkede azaldı, toplam 833 milyon tona indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB'nin sera gazı emisyonları 2026 ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalarak 833 milyon ton karbondioksit eş değerine indi. Emisyonlar 18 üye ülkede düşerken en fazla azalma yüzde 15,5 ile Estonya'da, en yüksek artış yüzde 4,8 ile Malta'da görüldü.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin sera gazı emisyonları, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalarak 833 milyon ton karbondioksit eş değerine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin sera gazı emisyon verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ekonomisinin mevsimsellikten arındırılmış sera gazı emisyonları, ilk çeyrekteki 837 milyon ton karbondioksit eş değerinden ikinci çeyrekte 833 milyon tona düştü.

Bu dönemde emisyonlar çeyreklik bazda yüzde 0,5 azaldı. Emisyonlardaki azalmada en fazla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı etkili oldu. Bunu hanehalkları ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri izledi. Diğer bazı sektörlerdeki emisyon artışları ise düşüşü kısmen sınırladı.

AB'nin sera gazı emisyonları, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,4 arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre sera gazı emisyonları 18 üye ülkede azaldı.

Emisyonlarda en fazla düşüş yüzde 15,5 ile Estonya, yüzde 10,6 ile Letonya ve yüzde 7,6 ile Finlandiya'da kaydedildi. En yüksek artışlar ise yüzde 4,8 ile Malta, yüzde 1 ile İrlanda ve yüzde 0,8 ile Romanya'da görüldü.

Kaynak: AA
EkonomiEstonyaEnerjiMaltaÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
14:44
Ekran başındakiler donup kaldı Annesinden kayıp genç kızla ilgili “Yok artık“ dedirten iddia
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
14:32
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
14:20
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:52:44. #.0.3#
SON DAKİKA: AB'de emisyonlar ikinci çeyrekte 18 üye ülkede azaldı, toplam 833 milyon tona indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android