AB'de Yaklaşık 95 Milyon Kişi Yoksulluk Riski Altında - Son Dakika
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Ekonomi

AB'de Yaklaşık 95 Milyon Kişi Yoksulluk Riski Altında

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl yaklaşık 95 milyon kişinin yoksulluk riski altında olduğu bildirildi. AB ülkelerinde 2023 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin veriler yayımlandı. Buna göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 21'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı. Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler Romanya, Bulgaristan, İspanya ve Yunanistan olarak belirlendi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise Çekya, Slovenya, Finlandiya ve Polonya oldu. Almanya'da yoksulluk oranı yüzde 21,3, Fransa'da yüzde 20,4 ve İtalya'da yüzde 22,8 seviyesinde tespit edildi.

12.06.2024 14:23
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Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl yaklaşık 95 milyon kişinin yoksulluk riski altında olduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 21'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

AB ülkelerinde 94,6 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 32 ile Romanya, yüzde 30 ile Bulgaristan, yüzde 27 ile İspanya ve yüzde 26 ile Yunanistan olarak belirlendi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 14 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Finlandiya ve Polonya oldu.???????

Yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 21,3, Fransa'da yüzde 20,4 ve İtalya'da yüzde 22,8 seviyesinde tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'de Yaklaşık 95 Milyon Kişi Yoksulluk Riski Altında - Son Dakika

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