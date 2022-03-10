AB'den krizden etkilenen şirketlere destek hazırlığı - Son Dakika
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AB'den krizden etkilenen şirketlere destek hazırlığı

10.03.2022 18:48
AB'den krizden etkilenen şirketlere destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere kamu desteği sağlanmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşından ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirketlere kamu desteği sağlanmasına izin vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Birlik ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumak için kamu destek kurallarının değiştirilmesini içeren mevzuat taslağının üye ülkelere gönderildiğini açıkladı.

Taslağa göre, AB üyesi ülkeler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, karşılıklı alınan diğer kısıtlayıcı tedbirler ve Rusya saldırılarının neden olduğu zararların giderilmesinde kamu desteklemelerini kullanabilecek.

Mevcut krizden etkilenen bütün AB şirketlerine geçici likidite desteği verilebilecek.

Söz konusu destek, garantiler ve sübvanse edilmiş krediler şeklinde sağlanabilecek.

Olağanüstü yüksek seviyedeki doğal gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetler için firmalara yardım yapılabilecek.

Özellikle yoğun biçimde enerji kullanan sektörlerdeki firmalara enerji fiyatlarındaki artışları kısmen tazmin etmek için hibeler de dahil olmak üzere çeşitli yardımlar verilebilecek.

Bu aşamadan sonra üye ülkeler taslak mevzuat çalışmasına ilişkin görüşlerini AB Komisyonuna bildirecek.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini normal şartlarda sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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