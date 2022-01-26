AB'den Mısır'ın ithalat kısıtlamalarına karşı yasal süreç

Avrupa Birliği (AB), uyguladığı ithalat kısıtlamaları nedeniyle Mısır'a karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yasal süreç başlattı.

AB Komisyonu, Mısır'ın 2016'dan beri uyguladığı zorunlu ithalat kayıt kuralı konusundaki anlaşmazlığı çözmek için DTÖ yapısı içinde istişare süreci başlatılmasının talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin bu girişimi Mısır pazarına erişimde haksız kısıtlamalarla karşı karşıya kalan ihracatçılarını savunmak üzere başlattığı ifade edildi.

Mısır'ın tarım ürünlerinden ev aletlerine kadar çok sayıdaki ürüne ithalat kısıtlamaları uyguladığı anımsatılan açıklamada, söz konusu davranışın DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve yasa dışı olduğu kaydedildi.

Mısır'a 2016 yılından beri tarım ve gıda ürünleri, kozmetik, oyuncak, tekstil, hazır giyim, ev aletleri, mobilya ve seramik gibi 29 farklı kategorideki ürünleri ithal etmek isteyen yabancı şirketlerin yetkili makamlara kayıt yaptırması gerekiyor.

Mısır'ın pek çok başvuruyu işleme koymadığı ve söz konusu sürecin çok uzun zaman aldığı belirtiliyor.

AB'nin talep ettiği uzlaşmazlık çözüm istişareleri, DTÖ sürecindeki ilk aşamayı oluşturuyor.

Bu aşamada, sonuç sağlanamaması halinde konuyla ilgili panel kurulması talep ediliyor.