AB'den Orta Doğu'ya Uçuş Uyarısı Uzatıldı - Son Dakika
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AB'den Orta Doğu'ya Uçuş Uyarısı Uzatıldı

24.06.2026 11:20
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EASA, Orta Doğu ve Basra Körfezi için uçuş uyarısını 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Washington ile Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik "uçuş uyarısı"nı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki uyarısını güncelledi.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde kısa vadeli ihlallere açık olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle Lübnan hava sahasında askeri hareketlilik riskinin devam ettiği aktarıldı.

Orta Doğu ve Basra Körfezi için daha önce 24 Haziran'da sona ermesi planlanan uçuş uyarısı, yapılan son risk değerlendirmelerinin ardından 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Güncellenen uyarı; İran, İsrail, Irak, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor.

EASA, yolcu güvenliğini sağlamak adına hava yolu operatörlerine bu bölgelerden kaçınmaları ve rotalarını yeniden düzenlemeleri çağrısını yineledi.

Şirketlerin güncel risk değerlendirmeleriyle yüksek seviyede acil durum planı yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

EASA, bölgedeki askeri hareketlilik ve saldırı riskleri nedeniyle ilk olarak 28 Şubat'ta benzer bir uyarı yayımlamıştı. Çatışmaların sürmesiyle birlikte birçok bölge ülkesi de hava sahalarını sivil uçuşlara kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'den Orta Doğu'ya Uçuş Uyarısı Uzatıldı - Son Dakika

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