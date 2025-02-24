AB'den Rus Varlıklarına El Koyma Desteği Yok

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi bütün ülkelerin Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulması fikrini desteklemediklerini söyledi.

Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın dondurulan varlıklarına el konulabilmesi için bütün AB üyesi ülkelerin desteği gerektiğine işaret eden Kallas, "Şimdilik bunun için yeterli destek yok. Mart ayında bir anlaşmaya varacağımız konusunda da iyimser değilim." dedi.

Kallas, Rus varlıkları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, dışişleri bakanları toplantısında daha önce Rus varlıklarına el konulmasına karşı çıkan bir ülkenin ise fikir değiştirdiğini anlattı.

Mevcut durumda, AB vergi mükelleflerinin savaşın bedelini ödememesi gerektiğini ifade eden Kallas, bedelin Ukrayna'yı tahrip eden Rusya tarafından ödenmesinin doğru olduğunu anlattı.

Öte yandan, Kallas, Rusya'nın dondurulan varlıklarının doğrudan Ukrayna'ya yardımda kullanılmasını istiyor.

Halihazırda, dondurulmuş Rus varlıklarının getirileri garanti gösterilerek Ukrayna'ya destek veriliyor.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle 210 milyar avrosu Rusya Merkez Bankasının olmak üzere 300 milyar avroya yakın Rus varlığını dondurmuş durumda. Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda yer alıyor.

Belçika'da, dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.