AB'den Rusya'ya ek yaptırım hazırlığı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü ile bazı yetkilileri ve oligarkları yaptırım listesine eklemeye hazırlanıyor.

Batı basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar içeren paket taslağını üye ülkelere sundu.

Pakete göre, Rus denizcilik sektörüne ekipman tedariki yasaklanacak. Rus gemileri, Avrupa limanlarını kullanamayacak. Rusya'dan kara nakliyesi de engellenecek.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ile bazı oligarkların mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılmasını önlemek için bir rehber hazırlanacak.

Ayrıca, 3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

Söz konusu ek yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor.

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.