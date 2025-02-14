AB'den Savunma Harcamaları için Muafiyet Teklifi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını Birlik bütçe kurallarından muaf tutmayı teklif edeceğini belirtti.

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda AB ülkelerinin savunma harcamaları konusunda konuştu.

Avrupa'nın güvenlik ve savunma konusunda daha fazlasını yapması gerektiğine işaret eden von der Leyen, "Avrupa'nın savunma harcamalarında bir artışa ihtiyacımız var." dedi.

Von der Leyen, mevcut durumda üye 27 ülkenin ortalama olarak savunma alanına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sinin altında harcama yaptığını anımsattı.

AB ülkelerinin Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde savunmaya yılda 200 milyar avro civarında harcadığını hatırlatan von der Leyen, bunun geçen yıl 320 milyar avronun üzerine çıktığını ancak bunun da önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 3'ün üzerine çıkarmasının her yıl için yüzlerce milyar avro daha fazla yatırım anlamına geldiğini belirterek, "Cesur bir yaklaşıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

AB'nin geçmişteki krizlerde üye ülkelere kamu yatırımlarını önemli ölçüde artırma yetkisi verdiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu anda benzer bir yaklaşımı gerektiren başka bir kriz döneminde olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden savunma yatırımları için bütçe kurallarından cayma maddesini etkinleştirmeyi teklif edeceğim." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, muafiyet maddesi ile üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini kaydetti.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak AB üyesi ülkeler, acil durumlarda kuralları askıya alma kararı alabiliyor. Bu da ülkelere bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltme imkanı sağlıyor.