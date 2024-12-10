AB'den Tarım Sektörüne Destek

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki çiftçilerin sorunlarını gidermek, sektörün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen "AB Tarım ve Gıda Günleri" programının açılışında konuştu.

Çiftçi ve balıkçıların Avrupa tarım ve gıda sistemini ayakta tutmak için yoğun çalıştığını anımsatan von der Leyen, "Kıtamızın geleceği, gelişen bir tarım ve gıda sektörüne bağlı." dedi.

Von der Leyen, sektör temsilcilerini tarımın geleceği konusundaki stratejik diyalog toplantılarında bir araya getirdiklerini anımsatarak, bu toplantılarda sunulan öneriler üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Avrupa çiftçilerinin, idari yükün azaltılmasını talep ettiklerini belirten von der Leyen, bu alanda adımlar atarak daha esnek davrandıklarını, daha fazla teşvik sunduklarını ve küçük ölçekli çiftliklere istisnalar getirdiklerini belirtti.

Von der Leyen, çiftçilerin genellikle değer zincirlerindeki en zayıf halka olmaktan ve bazen ürünlerini üretim maliyetinin altında satmaktan şikayetçi olduğunu da anımsatarak, böyle olmaması gerektiğini ve bu konuda yakın zamanda iki önemli yasal değişiklik teklifi sunacaklarını vurguladı.

Çiftçilerin sözleşmelerde ürünleri için aldıkları fiyatları daha şeffaf ve öngörülebilir hale getireceklerini ifade eden von der Leyen, çiftçileri ve küçük işletmeleri büyük alıcılara karşı korumak için önlemler alacaklarını anlattı.

Von der Leyen, "Çiftçilerin fiyat belirleyicilere karşı daha güçlü bir pazarlık pozisyonunda olmaları gerekiyor. Sıkı çalışmanız ödüllendirilmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Çiftçilik yapmayı tercih eden gençlerin sayısının çok azaldığını hatırlatan von der Leyen, "Bu eğilimi tersine çevirmeliyiz." dedi.

Von der Leyen, gençlerin tarımsal faaliyete yönlendirilmesi için adil bir gelir, arazi ve finansmana erişim gibi doğru teşviklere ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, "Bugün, Avrupa Yatırım Bankası (AYT) genç çiftçilere güçlü bir şekilde odaklanarak 3 milyar avroluk tarımsal gıda yatırımını duyuracak." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın, aile çiftliğini devralmak veya yeni bir organik işletme kurmak isteyen gençlerin yanında olduğunu aktaran von der Leyen, "Yeni Komisyon ilk 100 gününde tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini nasıl destekleyeceği konusunda yeni bir vizyon hazırlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa genelinde çiftçiler, AB'nin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek yakıt ve gübre maliyetleriyle yapılan ticaret anlaşmaları sonucunda dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ve et ürünlerinden rahatsızlık duyuyor.