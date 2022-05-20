AB'den Ukrayna'ya 600 milyon avroluk finansal destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 600 milyon avroluk mali destek sağladı.

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için makro finansal destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, bugün Ukrayna'ya 600 milyon avro ödeme yapıldığına işaret edilerek, mali desteğin Ukrayna'nın acil finansman açığının giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

AB'nin Ukrayna'ya mart ayında da 600 milyon avroluk kaynak sağladığı anımsatılan açıklamada, fonların Ukrayna'ya uygun koşullarda uzun vadeli krediler şeklinde verildiği ifade edildi.

Açıklamada, mali desteğin Ukrayna'nın ekonomik istikrarını artıracağı ve ülkede kamu hizmetlerinin devam etmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro-finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.