AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karı Ukrayna'ya gönderdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karı Ukrayna'ya gönderdi

Avrupa Birliği (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın 1,5 milyar avrosunu Ukrayna'ya gönderdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 1,5 milyar avro kaynak sağlandığını açıkladı. AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'nın savunma ve yeniden inşasına aktardıklarını belirtti. Bu adımın Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğini vurguladı. AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu. Dondurulan Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen kar ise Ukrayna'ya destek için kullanılacak.

26.07.2024 12:45
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Avrupa Birliği (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın 1,5 milyar avrosunu Ukrayna'ya gönderdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 1,5 milyar avro kaynak sağlandığını açıkladı.

AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro geliri Ukrayna'nın savunma ve yeniden inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin'in parasını Ukrayna'ya göndermenin önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek, bunun Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen milyarlarca avroluk karı Ukrayna'ya destek için kullanacak.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karı Ukrayna'ya gönderdi - Son Dakika

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