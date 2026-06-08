AB Enerji Krizi: 100 Günde 47 Milyar Euro Harcandı - Son Dakika
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AB Enerji Krizi: 100 Günde 47 Milyar Euro Harcandı

08.06.2026 14:53
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AB, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle enerji ithalatında 47 milyar euro fazladan harcama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, ABD/İsrail- İran Savaşı nedeniyle AB ülkelerinin son 100 günde enerji ürünleri ithalatına 47 milyar avro fazladan harcama yaptığını söyledi.

Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'da 100 günlük çatışmanın enerji alanına etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Fosil yakıt ithalat faturamız son 100 günde 47 milyar avronun üzerinde arttı." diyen Hrncirova, alınan enerji miktarının aynı kalmasına rağmen yüksek bedel ödendiğini anlattı.

Hrncirova, Orta Doğu'da yaşananlara rağmen AB'nin enerji tedarikinde herhangi bir aksama yaşamadığını ve arz güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Enerji tedarikini çeşitlendirdiklerini, enerjide yenilenebilir kaynakların payını yükselttiklerini ve verimliliği artırdıklarını anlatan Hrncirova, "Elbette bir fiyat şoku yaşıyoruz. Bu bir sonuç." diye konuştu.

Hrncirova, enerji arzını sürekli olarak takip ettiklerini, üye ülkeler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu artırdıklarını ve gerekirse daha fazla önlem almaya hazır olduklarını vurguladı.

Hürmüz'de çatışmaların uzaması durumunda gelecek haftalarda ve aylarda bazı zorluklarla karşılaşabileceklerini belirten Hrncirova, vatandaşlara ve şirketlere gerekli önlemler konusunda rehberlik sağladıklarını, ana görevleri olan koordinasyon rolünü yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Hrncirova, AB petrol ve doğal gaz koordinasyon gruplarının yakında toplanarak durumu ve piyasaların tepkisini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Ekonomi, İsrail, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Enerji Krizi: 100 Günde 47 Milyar Euro Harcandı - Son Dakika

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